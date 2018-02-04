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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الوطنية
تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

ببالغ الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله:

آمنة العباسي
والدة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لكافة أفراد عائلته وإليه بالخصوص بأحر تعازينا وأصدقها راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل صبره وسلوانه وأن يسكن المرحومة بإذن الله فاسحات جنانه.
{إنّا لله وإنّا إليه راجعون}

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الوطنية
تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

ببالغ الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله:

آمنة العباسي
والدة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لكافة أفراد عائلته وإليه بالخصوص بأحر تعازينا وأصدقها راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل صبره وسلوانه وأن يسكن المرحومة بإذن الله فاسحات جنانه.
{إنّا لله وإنّا إليه راجعون}

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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
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المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
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