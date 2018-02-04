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تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
ببالغ الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله:
آمنة العباسي
والدة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لكافة أفراد عائلته وإليه بالخصوص بأحر تعازينا وأصدقها راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل صبره وسلوانه وأن يسكن المرحومة بإذن الله فاسحات جنانه.
{إنّا لله وإنّا إليه راجعون}
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تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
ببالغ الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله:
آمنة العباسي
والدة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لكافة أفراد عائلته وإليه بالخصوص بأحر تعازينا وأصدقها راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل صبره وسلوانه وأن يسكن المرحومة بإذن الله فاسحات جنانه.
{إنّا لله وإنّا إليه راجعون}
أليمينيوم وملوّنات تهدّد صحّة التونسي:مواد كيميائية في أطباقنا
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حذر المعهد الوطني للاستهلاك من اقتناء ورق الألمنيوم من المسالك غير المنظمة باعتبار وجود علامات تباع على...المزيد >>
صوت الشارع:هل أن استعمال الأدوات المصنعة أضرّ بصحتنا ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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تأخر سن الزواج في تونس:اختيار... أم اضطرار ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تأخر سن الزواج في تونس تحوّل الى ظاهرة اجتماعية...المزيد >>
بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 دالمزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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