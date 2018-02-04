تعازينا الحارة للوزير المهدي بن غربية

ببالغ الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله:

آمنة العباسي

والدة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لكافة أفراد عائلته وإليه بالخصوص بأحر تعازينا وأصدقها راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل صبره وسلوانه وأن يسكن المرحومة بإذن الله فاسحات جنانه.

{إنّا لله وإنّا إليه راجعون}