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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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فاجعة مروّعة تهزّ جندوبة:صخرة «عملاقة» تنهي حياة أمّ الـ 5 أطفال !
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القضائي
فاجعة مروّعة تهزّ جندوبة:صخرة «عملاقة» تنهي حياة أمّ الـ 5 أطفال !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تتكرر مأساة النساء الكادحات من أجل لقمة العيش بجهة جندوبة و تتكرر معها حالات الموت والألم ليصبح اليقين بأن بين المصير المجهول للنسوة المناضلات والموت خيط رفيع اسمه التهميش.

جندوبة ـ الشروق:
استفاق منذ ثلاثة أيام متساكنو منطقة أولاد خميسة من معتمدية عين دراهم على خبر صادم جدا يتمثل في وفاة المواطنة الضاوية بعد أن سقطت عليها صخرة كبيرة حين كانت بصدد البحث عن لقمة عيشها نبشا عن الرمل لتبيعه مقابل دنانير توفر لها ولو القليل من متطلبات عيش العائلة.
رحلة الموت
الضّاوية الخميسي هي أمّ لخمسة أطفال تقطن في الرّبوع المفقّرة من منطقة أولاد خميسة التابعة لمعتمدية عين دراهم لم تجد من حلّ لتكسب قوتها وقوت أفراد عائلتها سوى النّبش في الصّخور الرّمليّة عساها تظفر بحمولة جرّار لتبيعها وتكسب بعض الدّنانير... يوم الخميس الماضي توجّهت كعادتها لتبحث عن رزقها و لكن كانت الفاجعة، انهارت صخرة و وقعت فوقها لترديها قتيلة على عين المكان تاركة خلفها خمسة أطفال في عمر الزّهور. كما تسببت الحادثة في اصابة امرأة ثانية بجروح وكسور وهي تقيم بحالة حرجة بالمستشفى.
سيناريو متكرر والحلول غائبة
حادثة هلاك الضاوية يعيد للذاكرة ماسي العاملات الكادحات واخرها حادث المرور الفظيع الذي جد منذ سنتين على مستوى منطقة الرميلة من معتمدية فرنانة حين انقلبت سيارة من نوع «ايسيزي» كانت تقل عاملات في القطاع الفلاحي وانزلقت نحو منحدر جبلي وعر مما أودى بحياة عاملة في العقد الخامس من العمر تدعى راضية لقطي وهي أم لثلاثة أطفال هذا إضافة الى تعرض سبع عاملات الى جروح مختلفة الخطورة تم نقلهن بواسطة سيارات الحماية المدنية والاسعاف نحو المستشفى الجهوي بجندوبة هذا اضافة لحادث اخر منذ سنة 2012 بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة بلاريجيا تسبب في اصابة 31 عاملة بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهن للعمل بالحقول الفلاحية.
الحاجة والفقر سبب البلية
النائب بمجلس الشعب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أكد أن الحادثة على فظاعتها جاءت لتؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة الى توفير ظروف عمل لائقة للعاملات و حلول اجتماعية مادية للعائلات المفقرة و المعوزة حتى لا تضطر للحلول الترقيعية و البحث عن مورد رزق محفوف بالمخاطر و هنا لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتوقف هذا النزيف الذي تدفع فيه العائلات المفقرة و المهمشة ضريبة التهميش.
وليد مازني رئيس الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بجندوبة أكد أن هذه الحادثة جاءت لتؤكد مرة أخرى الحاجة الى مراجعة ظروف عيش سكان الأرياف و العائلات الفقيرة بما يجنبهم الالتجاء لحلول تعقبها مخاطر و حوادث تهدد حياتهم .
وليد الغزواني الناشط بالمجتمع المدني أكد أن حادثة وفاة الضاوية و من قبلها عاملات القطاع الفلاحي و كذلك المعينات المنزليات تؤكد ما تعرفه الجهة من تهميش و تفقير و غياب لحلول تشغيلية و اجتماعية تحد من تكرر مثل هذه الحوادث القاتلة و على المنظمات و الجمعيات و الدولة تحمل المسؤولية في ما تعيشه الجهة من تهميش و تفقير أتى على أرواح أبنائها .

عبد الكريم السلطاني
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القضائي
فاجعة مروّعة تهزّ جندوبة:صخرة «عملاقة» تنهي حياة أمّ الـ 5 أطفال !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تتكرر مأساة النساء الكادحات من أجل لقمة العيش بجهة جندوبة و تتكرر معها حالات الموت والألم ليصبح اليقين بأن بين المصير المجهول للنسوة المناضلات والموت خيط رفيع اسمه التهميش.

جندوبة ـ الشروق:
استفاق منذ ثلاثة أيام متساكنو منطقة أولاد خميسة من معتمدية عين دراهم على خبر صادم جدا يتمثل في وفاة المواطنة الضاوية بعد أن سقطت عليها صخرة كبيرة حين كانت بصدد البحث عن لقمة عيشها نبشا عن الرمل لتبيعه مقابل دنانير توفر لها ولو القليل من متطلبات عيش العائلة.
رحلة الموت
الضّاوية الخميسي هي أمّ لخمسة أطفال تقطن في الرّبوع المفقّرة من منطقة أولاد خميسة التابعة لمعتمدية عين دراهم لم تجد من حلّ لتكسب قوتها وقوت أفراد عائلتها سوى النّبش في الصّخور الرّمليّة عساها تظفر بحمولة جرّار لتبيعها وتكسب بعض الدّنانير... يوم الخميس الماضي توجّهت كعادتها لتبحث عن رزقها و لكن كانت الفاجعة، انهارت صخرة و وقعت فوقها لترديها قتيلة على عين المكان تاركة خلفها خمسة أطفال في عمر الزّهور. كما تسببت الحادثة في اصابة امرأة ثانية بجروح وكسور وهي تقيم بحالة حرجة بالمستشفى.
سيناريو متكرر والحلول غائبة
حادثة هلاك الضاوية يعيد للذاكرة ماسي العاملات الكادحات واخرها حادث المرور الفظيع الذي جد منذ سنتين على مستوى منطقة الرميلة من معتمدية فرنانة حين انقلبت سيارة من نوع «ايسيزي» كانت تقل عاملات في القطاع الفلاحي وانزلقت نحو منحدر جبلي وعر مما أودى بحياة عاملة في العقد الخامس من العمر تدعى راضية لقطي وهي أم لثلاثة أطفال هذا إضافة الى تعرض سبع عاملات الى جروح مختلفة الخطورة تم نقلهن بواسطة سيارات الحماية المدنية والاسعاف نحو المستشفى الجهوي بجندوبة هذا اضافة لحادث اخر منذ سنة 2012 بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة بلاريجيا تسبب في اصابة 31 عاملة بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهن للعمل بالحقول الفلاحية.
الحاجة والفقر سبب البلية
النائب بمجلس الشعب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أكد أن الحادثة على فظاعتها جاءت لتؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة الى توفير ظروف عمل لائقة للعاملات و حلول اجتماعية مادية للعائلات المفقرة و المعوزة حتى لا تضطر للحلول الترقيعية و البحث عن مورد رزق محفوف بالمخاطر و هنا لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتوقف هذا النزيف الذي تدفع فيه العائلات المفقرة و المهمشة ضريبة التهميش.
وليد مازني رئيس الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بجندوبة أكد أن هذه الحادثة جاءت لتؤكد مرة أخرى الحاجة الى مراجعة ظروف عيش سكان الأرياف و العائلات الفقيرة بما يجنبهم الالتجاء لحلول تعقبها مخاطر و حوادث تهدد حياتهم .
وليد الغزواني الناشط بالمجتمع المدني أكد أن حادثة وفاة الضاوية و من قبلها عاملات القطاع الفلاحي و كذلك المعينات المنزليات تؤكد ما تعرفه الجهة من تهميش و تفقير و غياب لحلول تشغيلية و اجتماعية تحد من تكرر مثل هذه الحوادث القاتلة و على المنظمات و الجمعيات و الدولة تحمل المسؤولية في ما تعيشه الجهة من تهميش و تفقير أتى على أرواح أبنائها .

عبد الكريم السلطاني
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سرقة واتلاف تجهيزات فلاحية
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع...
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سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي...
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حوّل عيادته الى محل لترويج الكوكايين:طبيب أسنان يدير شبكة ترويج المخدرات بين منوبة وأريانة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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