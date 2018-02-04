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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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بسبب سياسة الاعتماد على التداين الخارجي:قروض تونس الخارجية فاقت الـ 40 ألف مليار
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القضائي
بسبب سياسة الاعتماد على التداين الخارجي:قروض تونس الخارجية فاقت الـ 40 ألف مليار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
أكدت مصادر مختصة في المسائل الاقتصادية لـ«الشروق» ان مبلغ القروض الخارجية التي تسلمتها تونس منذ سنة 2011 الى حدود نهاية 2017 فاق الاربعين ألف مليار.
وحسب ذات المصادر فإن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 اختارت التوجه الى التداين الخارجي لفض وتجاوز الصعوبات المالية التي تعرفها في تونس بفعل ارتفاع نفقات الدولة وعشوائيتها ايضا اذ لم تتمكن أي حكومة منذ 2011 من اعداد لا منوال تنمية ولا مخطط استراتيجي حتى على لمدى القصير وآخر مخطط «خماسي» للتنمية تم اعداده نهاية 2009.
وبالنتيجة للتوجه نحو التداين الخارجي فقد وصلت مبالغ القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس الى حدود موفى ديسمبر 2017 الى أكثر من 40 ألف مليار وهو ما جعل نسبة الدين الخارجي تتجاوز عتبة 70٪ من الناتج المحلي الخام!
اقتراض لخلاص القروض
وفي قراءة لقوانين المالية انطلاقا من 2015 فإن الدولة التونسية تضع في حسبانها وحساباتها التوصل الى الحصول على قروض خارجية ليس للتنمية وليس لخلاص الاجور فقط، بل تجاوزت كل ذلك لتعمل على الحصول على قروض من اجل خلاص قروض خارجية سابقة حلّ أجل خلاصها وهو ما يعني «التداين» من اجل خلاص «الدين» وهي مرحلة خطيرة جدا اقتصاديا باعتبارها توصف عادة بمرحلة التوقف على الدفع Cessation de paiement وهي أيضا لدى العارفين مرحلة «ما قبل الافلاس»؟!
وحسب ذات الخبراء المختصين فإن جملة القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 فاق بصفة رسمية جملة قروضها الخارجية التي تحصلت عليها بين 1987 و2010؟!

سليم العجرودي
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القضائي
بسبب سياسة الاعتماد على التداين الخارجي:قروض تونس الخارجية فاقت الـ 40 ألف مليار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
أكدت مصادر مختصة في المسائل الاقتصادية لـ«الشروق» ان مبلغ القروض الخارجية التي تسلمتها تونس منذ سنة 2011 الى حدود نهاية 2017 فاق الاربعين ألف مليار.
وحسب ذات المصادر فإن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 اختارت التوجه الى التداين الخارجي لفض وتجاوز الصعوبات المالية التي تعرفها في تونس بفعل ارتفاع نفقات الدولة وعشوائيتها ايضا اذ لم تتمكن أي حكومة منذ 2011 من اعداد لا منوال تنمية ولا مخطط استراتيجي حتى على لمدى القصير وآخر مخطط «خماسي» للتنمية تم اعداده نهاية 2009.
وبالنتيجة للتوجه نحو التداين الخارجي فقد وصلت مبالغ القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس الى حدود موفى ديسمبر 2017 الى أكثر من 40 ألف مليار وهو ما جعل نسبة الدين الخارجي تتجاوز عتبة 70٪ من الناتج المحلي الخام!
اقتراض لخلاص القروض
وفي قراءة لقوانين المالية انطلاقا من 2015 فإن الدولة التونسية تضع في حسبانها وحساباتها التوصل الى الحصول على قروض خارجية ليس للتنمية وليس لخلاص الاجور فقط، بل تجاوزت كل ذلك لتعمل على الحصول على قروض من اجل خلاص قروض خارجية سابقة حلّ أجل خلاصها وهو ما يعني «التداين» من اجل خلاص «الدين» وهي مرحلة خطيرة جدا اقتصاديا باعتبارها توصف عادة بمرحلة التوقف على الدفع Cessation de paiement وهي أيضا لدى العارفين مرحلة «ما قبل الافلاس»؟!
وحسب ذات الخبراء المختصين فإن جملة القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 فاق بصفة رسمية جملة قروضها الخارجية التي تحصلت عليها بين 1987 و2010؟!

سليم العجرودي
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سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي...
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