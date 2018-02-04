حوّل عيادته الى محل لترويج الكوكايين:طبيب أسنان يدير شبكة ترويج المخدرات بين منوبة وأريانة

تونس ـ «الشروق»:

علمت «الشروق» ان طبيب أسنان هو الذي يدير شبكة ترويج الكوكايين التي اعلنت امس عن تفكيكها من طرف اعوان الحرس الوطني.

وكانت الادارة العامة للحرس الوطني اعلنت امس الاحد عن نجاح الفرقة المركزية الأولى لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في تفكيك شبكة لترويج الكوكايين تنشط بين أريانة ومنوبة وتم ايقاف ثلاثة اشخاص من بينهم امرأة بالاضافة الى حجز 260 غراما من الكوكايين وعشرات الغرامات من مادة «الماريخوانا» المخدّرة. وفي متابعة للملف بيّنت الابحاث ان من جملة المورطين في القضية طبيب أسنان يملك عيادة خاصة بالمنارات ويدير هذه الشبكة حيث بيّنت الابحاث انه يعتمد على عيادته كغطاء لترويج الكوكايين بين حرفائه ومن بينهم فتيات وشبان وطالبات وميسوري الحال.





سليم العجرودي