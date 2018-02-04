حوّل عيادته الى محل لترويج الكوكايين:طبيب أسنان يدير شبكة ترويج المخدرات بين منوبة وأريانة

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تونس ـ «الشروق»:
علمت «الشروق» ان طبيب أسنان هو الذي يدير شبكة ترويج الكوكايين التي اعلنت امس عن تفكيكها من طرف اعوان الحرس الوطني.
وكانت الادارة العامة للحرس الوطني اعلنت امس الاحد عن نجاح الفرقة المركزية الأولى لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في تفكيك شبكة لترويج الكوكايين تنشط بين أريانة ومنوبة وتم ايقاف ثلاثة اشخاص من بينهم امرأة بالاضافة الى حجز 260 غراما من الكوكايين وعشرات الغرامات من مادة «الماريخوانا» المخدّرة. وفي متابعة للملف بيّنت الابحاث ان من جملة المورطين في القضية طبيب أسنان يملك عيادة خاصة بالمنارات ويدير هذه الشبكة حيث بيّنت الابحاث انه يعتمد على عيادته كغطاء لترويج الكوكايين بين حرفائه ومن بينهم فتيات وشبان وطالبات وميسوري الحال.
تونس ـ «الشروق»:
علمت «الشروق» ان طبيب أسنان هو الذي يدير شبكة ترويج الكوكايين التي اعلنت امس عن تفكيكها من طرف اعوان الحرس الوطني.
وكانت الادارة العامة للحرس الوطني اعلنت امس الاحد عن نجاح الفرقة المركزية الأولى لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في تفكيك شبكة لترويج الكوكايين تنشط بين أريانة ومنوبة وتم ايقاف ثلاثة اشخاص من بينهم امرأة بالاضافة الى حجز 260 غراما من الكوكايين وعشرات الغرامات من مادة «الماريخوانا» المخدّرة. وفي متابعة للملف بيّنت الابحاث ان من جملة المورطين في القضية طبيب أسنان يملك عيادة خاصة بالمنارات ويدير هذه الشبكة حيث بيّنت الابحاث انه يعتمد على عيادته كغطاء لترويج الكوكايين بين حرفائه ومن بينهم فتيات وشبان وطالبات وميسوري الحال.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018