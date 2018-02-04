سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا

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بلطة بوعوان ـ الشروق :
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي ومحفظة تضمنت أربعة صكوك ووثائق برمجة استثمار .
وبعد التقدم بشكاية لدى مركز الحرس الوطني وبعد انابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة تم التحقيق في الحادثة و ايقاف شابين يشتبه في تورطهما في السرقة في حين ظل شريكهم الثالث في حالة فرار و التي و وفق ما جاء في محضر الاحتفاظ عدد 783 والذي تم بموجبه احالة الشابين الموقوفين على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي قضى في شأنهما بالسجن سنتين سجنا نافذتين، فيما لازال الشاب الثالث والمشتبه في ان تكون المسروقات بحوزته في حالة فرار و قد تم استصدار منشور تفتيش في شأنه .
بلطة بوعوان ـ الشروق :
تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي ومحفظة تضمنت أربعة صكوك ووثائق برمجة استثمار .
وبعد التقدم بشكاية لدى مركز الحرس الوطني وبعد انابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة تم التحقيق في الحادثة و ايقاف شابين يشتبه في تورطهما في السرقة في حين ظل شريكهم الثالث في حالة فرار و التي و وفق ما جاء في محضر الاحتفاظ عدد 783 والذي تم بموجبه احالة الشابين الموقوفين على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي قضى في شأنهما بالسجن سنتين سجنا نافذتين، فيما لازال الشاب الثالث والمشتبه في ان تكون المسروقات بحوزته في حالة فرار و قد تم استصدار منشور تفتيش في شأنه .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018