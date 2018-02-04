سنتان سجنا لشبان سرقوا مبلغا ماليا و صكوكا

بلطة بوعوان ـ الشروق :

تعرض مستثمر فلاحي بمنطقة الروماني من معتمدية بولطة بوعوان، منتصف شهر ديسمبر من سنة 2017 الى سرقة مبلغ مالي ومحفظة تضمنت أربعة صكوك ووثائق برمجة استثمار .

وبعد التقدم بشكاية لدى مركز الحرس الوطني وبعد انابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة تم التحقيق في الحادثة و ايقاف شابين يشتبه في تورطهما في السرقة في حين ظل شريكهم الثالث في حالة فرار و التي و وفق ما جاء في محضر الاحتفاظ عدد 783 والذي تم بموجبه احالة الشابين الموقوفين على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي قضى في شأنهما بالسجن سنتين سجنا نافذتين، فيما لازال الشاب الثالث والمشتبه في ان تكون المسروقات بحوزته في حالة فرار و قد تم استصدار منشور تفتيش في شأنه .





ع س