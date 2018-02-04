سرقة واتلاف تجهيزات فلاحية

وادي مليز ـ الشروق :

تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع الجاري إلى سرقة معدات فلاحية وكميّة من مادة الامونيتر كانت مودعة بمستودع الضيعة التي يملكها .

كما تعرضت بعض القنوات البلاستيكية الى عملية قص من قبل مجهولين و قد تقدم المتضرر بشكاية قبل ان يستصدر اذنا بالبحث واحالة فورية مضمنة تحت عدد 3051 /18 من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة و مازال البحث عن المعدات و التجهيزات المفقودة محل بحث كما يتم التحقيق حول عملية تعرض القنوات البلاستيكية للقص لمعرفة الضالعين في العملية التخريبية التي فيها اعتداء على ممتلكات الغير .





السلطاني