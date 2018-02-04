سرقة واتلاف تجهيزات فلاحية

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وادي مليز ـ الشروق :
تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع الجاري إلى سرقة معدات فلاحية وكميّة من مادة الامونيتر كانت مودعة بمستودع الضيعة التي يملكها .
كما تعرضت بعض القنوات البلاستيكية الى عملية قص من قبل مجهولين و قد تقدم المتضرر بشكاية قبل ان يستصدر اذنا بالبحث واحالة فورية مضمنة تحت عدد 3051 /18 من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة و مازال البحث عن المعدات و التجهيزات المفقودة محل بحث كما يتم التحقيق حول عملية تعرض القنوات البلاستيكية للقص لمعرفة الضالعين في العملية التخريبية التي فيها اعتداء على ممتلكات الغير .
وادي مليز ـ الشروق :
تعرض أحد المواطنين المستثمرين في مجال الاقتصاد الاخضر بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، مطلع الاسبوع الجاري إلى سرقة معدات فلاحية وكميّة من مادة الامونيتر كانت مودعة بمستودع الضيعة التي يملكها .
كما تعرضت بعض القنوات البلاستيكية الى عملية قص من قبل مجهولين و قد تقدم المتضرر بشكاية قبل ان يستصدر اذنا بالبحث واحالة فورية مضمنة تحت عدد 3051 /18 من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة و مازال البحث عن المعدات و التجهيزات المفقودة محل بحث كما يتم التحقيق حول عملية تعرض القنوات البلاستيكية للقص لمعرفة الضالعين في العملية التخريبية التي فيها اعتداء على ممتلكات الغير .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018