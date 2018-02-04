جندوبة:ايقاف مفتش عنه صادرة في حقه 5 مناشير تفتيش

جندوبة ـ الشروق :

تمكن أعوان مركز شرطة النجدة و الشرطة العدلية من ايقاف مفتش عنه صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة .

وتمت عملية الايقاف باحد أحياء مدينة جندوبة بعد استشارة النيابة العمومية للمحكة الابتدائية بجندوية ومداهمة منزل أهله والموقوف شاب في العقد الثالث من العمر كانت قد صدرت في شأنه خمسة مناشير تفتيش في قضايا مخدرات و عنف و اعتداء على الاخلاق الحميدة و السرقة و ستتم فور الانتهاء من التحقيق معه احالته على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليه من تهم .





عبد الكريم