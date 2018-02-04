فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ جوائزها 400 ألف دينار

فتح صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي باب التسجيل في الدورة الثانية لمسابقة المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار وستنتهي بحلول 5 مارس 2018 على أن تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة. وبين صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، أن المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الـ"واب" يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات ومواكبة إعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الأولى بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 آلاف دينار.