فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ جوائزها 400 ألف دينار

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فتح صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي باب التسجيل في الدورة الثانية لمسابقة المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار وستنتهي بحلول 5 مارس 2018 على أن تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة. وبين صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، أن المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الـ"واب" يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات ومواكبة إعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الأولى بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 آلاف دينار.
فتح صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي باب التسجيل في الدورة الثانية لمسابقة المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار وستنتهي بحلول 5 مارس 2018 على أن تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة. وبين صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، أن المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الـ"واب" يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات ومواكبة إعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الأولى بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 آلاف دينار.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018