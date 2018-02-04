«إيفارسايف» جهاز للإنذار اللاسلكي من «إيفارتاك»

في إطار تنويع منتجاتها لارضاء حرفائها وفرت «ايفارتاك» العلامة المتميزة في تونس في الهواتف الذكية والمنتجات الالكترونية والتابعة لشركة «سالكوم» جهاز إنذار «إيفارسايف» ليتمتع الحرفاء بالهدوء وراحة البال والأمان التام والسلامة حيثما كانوا وليسافروا دون أي قلق على ممتلكاتهم و»إيفارسايف» جهاز للإنذار اللاسلكي سهل الاستعمال وقويّ وفعّال ويستطيع أن يخبر الحريف بالهاتف في حال حصول مشكل أو أي اعتداء على منزله أو ممتلكاته. وهو عصارة لأحسن التكنولوجيات في مجال السلامة والأمان .