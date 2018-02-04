اتفاقية شراكة بين «تلنات القابضة» وAerospace Valley Toulouse والقطب التكنولوجي بصفاقس‎

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي انتظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين، تم إمضاء اتفاق ثلاثي بين شركة تلنات القابضة وادي الفضاء تولوز Aerospace Valley Toulouse والقطب التكنولوجي بصفاقس. وتتمثل الاتفاقية في التعاون بين الجميع لتطوير قطاع nano-satellite في تونس. وستعمل «تلنات القابضة» عى وضع كل الموارد اللازمة لإنجاح المشروع وإدارته.