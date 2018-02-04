«إيطالكار» الراعي الرسمي للدورة المفتوحة لرياضة الغولف للشباب

لتعزيز الروح الرياضية وتمكين الشباب الموهوب من ممارسة المزيد من الرياضات الفردية نظمت مؤخرا «إيطالكار» الدورة الأولى المفتوحة لرياضة الغولف للشباب في ملعب ياسمين الحمامات. وقد منحت «إيطالكار» لهذا الحدث الرياضي سبع جوائز قيمة للفائزين. وقد شارك 91 لاعب غولف، مقسمين إلى أربع فئات في المسابقة. كما تميزت هذه الدورة بمشاركة 8 جمعيات وكانت البطولة فرصة لتسليط الضوء على جودة ملاعب الغولف في مدينة ياسمين الحمامات للتشجيع على السياحة الرياضية.