قفصة:الملتقى الأول حول تنمية سلسلة قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي

مكتب قفصة- الشروق:

نظمت صباح أمس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي الملتقى الأول لتنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي بمشاركة ممثلين عن ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد مختصين في قطاع الزيتون وأصحاب المؤسسات وعدد من الفلاحين إضافة إلى حضور ممثل عن وزارة الفلاحة ومستثمرين ومختصين أجانب هذا وأكد السيد شكري شرطاني مدير عام الغرفة لـ"الشروق أون لاين" أن الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد حلول وطرق مع مختلف الأطراف من أجل تثمين الزيت في مختلف المراحل وتحسين الجودة والعمل على تسويق هذا المنتوج الهام في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تواجه القطاع وتقديم حلول عملية لتطوير الآليات من خلال تقديم حوافز وتشجيعات لأصحاب المهنة في قطاع زيت الزيتون ومن جهة أخرى أكد المحاضرون في الملتقى أن الانتاج دائما يكون مربوطا بالتصدير في تونس حيث بلغ إنتاج الزيت سنة 2014حوالي 340ألف طن تم تصدير 312 ألف طن. كما بلغ عدد أصول الزيتون في تونس 86مليونا منها 75بالمائة منتجة والبقية إما هرمت أو أتلفت حيث وضعت وزارة الفلاحة استراتيجية في تشبيب عدد هام من الأشجار بمختلف المساحات المخصصة لهذه الزراعة فيما نجد ولاية سيدي بوزيد تمثل فيها المساحات المخصصة للزيتون نسبة 15بالمائة كما ارتفع المنتوج بجهة قفصة هذا الموسم 65 ألف طن وللإشارة فإن الملتقى انتهى بجملة من التوصيات خاصة من الفلاحين والمستثمرين الخاصة بالحلول من أجل تطوير القطاع والعمل على وجود مسالك جديدة للتصدير. كما تم تنظيم معرض لأنواع الزيتون والزيت بمختلف الولايات المشاركة .





عبد الملك زعلاني