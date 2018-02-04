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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
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الإقتصادي
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

 أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، آخر الأسبوع الفارط  أن الوزارة تعمل على تطوير خمسة قطاعات ذات أولوية (النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الى جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.  وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية. وبين الفرياني أهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية. ولاحظ الفرياني أهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا أن الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا الى أنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .

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ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

 أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، آخر الأسبوع الفارط  أن الوزارة تعمل على تطوير خمسة قطاعات ذات أولوية (النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الى جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.  وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية. وبين الفرياني أهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية. ولاحظ الفرياني أهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا أن الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا الى أنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .

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رقم اليوم
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البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة...
المزيد >>
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق...
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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