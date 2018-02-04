ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، آخر الأسبوع الفارط أن الوزارة تعمل على تطوير خمسة قطاعات ذات أولوية (النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الى جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات. وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية. وبين الفرياني أهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية. ولاحظ الفرياني أهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا أن الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا الى أنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .