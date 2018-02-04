ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع

-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، آخر الأسبوع الفارط أن الوزارة تعمل على تطوير خمسة قطاعات ذات أولوية (النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الى جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات. وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية. وبين الفرياني أهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية. ولاحظ الفرياني أهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا أن الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا الى أنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، آخر الأسبوع الفارط أن الوزارة تعمل على تطوير خمسة قطاعات ذات أولوية (النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الى جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات. وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية. وبين الفرياني أهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية. ولاحظ الفرياني أهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا أن الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا الى أنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018