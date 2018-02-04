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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
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الإقتصادي
البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار. وقد طرحت تونس منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية كان آخرها إصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 أفريل 2017.

ولم يدل البنك في بلاغ لاجتماع مجلس إدارته يوم الجمعة الماضي عن معلومات حول هذا القرض، علما أن تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة أو بضمان دولي، خاصة أن تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية. ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما أنّ بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير إلى أن تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرضا ساموراي من اليابان بقيمة 374,9 مليار يان ياباني. كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و2 وإصدارات بضمان الحكومة الأمريكية الى جانب إصدارين بضمان دولة قطر بإجمالي أموال في حدود 5035 مليون دولار أمريكي. وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 إصدارات أخرى بعملة اليورو كان آخرها قرضا رقاعيا بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو. ومن جهة أخرى أعلن البنك المركزي  إبقاءه سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5 بالمائة. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة إلى 5 بالمئة في ماي الماضي مع سعيه الى تخفيف ضغوط التضخم ووقف انخفاض الدينار. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.4 بالمائة في ديسمبر 2017. وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2014.

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الإقتصادي
البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار. وقد طرحت تونس منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية كان آخرها إصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 أفريل 2017.

ولم يدل البنك في بلاغ لاجتماع مجلس إدارته يوم الجمعة الماضي عن معلومات حول هذا القرض، علما أن تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة أو بضمان دولي، خاصة أن تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية. ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما أنّ بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير إلى أن تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرضا ساموراي من اليابان بقيمة 374,9 مليار يان ياباني. كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و2 وإصدارات بضمان الحكومة الأمريكية الى جانب إصدارين بضمان دولة قطر بإجمالي أموال في حدود 5035 مليون دولار أمريكي. وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 إصدارات أخرى بعملة اليورو كان آخرها قرضا رقاعيا بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو. ومن جهة أخرى أعلن البنك المركزي  إبقاءه سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5 بالمائة. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة إلى 5 بالمئة في ماي الماضي مع سعيه الى تخفيف ضغوط التضخم ووقف انخفاض الدينار. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.4 بالمائة في ديسمبر 2017. وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2014.

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البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
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