رقم اليوم

200 مليار دينار

هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا وبعد غد بالعاصمة وذلك بغرض تمويل التجارة الخارجية والاستثمار. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال مؤتمر صحفي كل المستثمرين والمصدرين التونسيين الى تقديم مشاريعهم وبرامجهم خلال المنتدى قصد إيجاد التمويلات اللازمة لتفعيل مشاريعهم.