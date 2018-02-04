رقم اليوم
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
200 مليار دينار
هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا وبعد غد بالعاصمة وذلك بغرض تمويل التجارة الخارجية والاستثمار. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال مؤتمر صحفي كل المستثمرين والمصدرين التونسيين الى تقديم مشاريعهم وبرامجهم خلال المنتدى قصد إيجاد التمويلات اللازمة لتفعيل مشاريعهم.
«توننداكس» ينهي الأسبوع الفارط على ارتفاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على...المزيد >>
رقم اليوم
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا...المزيد >>
البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة...المزيد >>
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق...المزيد >>
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
200 مليار دينار
هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا وبعد غد بالعاصمة وذلك بغرض تمويل التجارة الخارجية والاستثمار. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال مؤتمر صحفي كل المستثمرين والمصدرين التونسيين الى تقديم مشاريعهم وبرامجهم خلال المنتدى قصد إيجاد التمويلات اللازمة لتفعيل مشاريعهم.
«توننداكس» ينهي الأسبوع الفارط على ارتفاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على...المزيد >>
رقم اليوم
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا...المزيد >>
البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة...المزيد >>
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة