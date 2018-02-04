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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

200 مليار دينار

هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا وبعد غد بالعاصمة وذلك بغرض تمويل التجارة الخارجية والاستثمار. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال مؤتمر صحفي كل المستثمرين والمصدرين التونسيين الى تقديم مشاريعهم وبرامجهم خلال المنتدى قصد إيجاد التمويلات اللازمة لتفعيل مشاريعهم.

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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

200 مليار دينار

هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا وبعد غد بالعاصمة وذلك بغرض تمويل التجارة الخارجية والاستثمار. ودعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال مؤتمر صحفي كل المستثمرين والمصدرين التونسيين الى تقديم مشاريعهم وبرامجهم خلال المنتدى قصد إيجاد التمويلات اللازمة لتفعيل مشاريعهم.

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«توننداكس» ينهي الأسبوع الفارط على ارتفاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على...
المزيد >>
رقم اليوم
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هو المبلغ الذي من المنتظر أن يوفّره منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2018» الذي سينتظم غدا...
المزيد >>
البنك المركزي:قرض رقاعي ولا تغيير في نسبة الفائدة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة...
المزيد >>
ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر :دراسة استراتيجية من وزارة الصناعة لتطوير القطاع
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
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