«توننداكس» ينهي الأسبوع الفارط على ارتفاع

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05 فيفري 2018
أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على ارتفاع قوي ناهز 2 بالمائة ليصل الى 6515 نقطة مدفوعا بنمو القطاع البنكي بنسبة 3 بالمائة. وأغقلت السوق على إجمالي معاملات في حدود 29 مليون دينار في وقت شهدت فيه تداول كتلة أسهم وحيدة على امتداد أسبوع تعود الى دليس القابضة بقيمة 0,4 مليون دينار. وتصدرت أورو سيكل قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع محققة تقدما بنسبة 9 بالمائة (29,980 دينار) وحجم معاملات بقيمة 1,1 مليون دينار في حين ارتقت التونسية للبلور بنسبة 8,8 بالمائة ( 5,71 د). وتصدر البنك الوطني الفلاحي قائمة الأسهم الأكثر تداولا محققا ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (13 د) وإجمالي معاملات في حدود 3 ملايين دينار في حين منيت سيتي كار بأكبر تراجعات أسبوعية بنسبة 11 بالمائة (10,800 د) .
أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على ارتفاع قوي ناهز 2 بالمائة ليصل الى 6515 نقطة مدفوعا بنمو القطاع البنكي بنسبة 3 بالمائة. وأغقلت السوق على إجمالي معاملات في حدود 29 مليون دينار في وقت شهدت فيه تداول كتلة أسهم وحيدة على امتداد أسبوع تعود الى دليس القابضة بقيمة 0,4 مليون دينار. وتصدرت أورو سيكل قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع محققة تقدما بنسبة 9 بالمائة (29,980 دينار) وحجم معاملات بقيمة 1,1 مليون دينار في حين ارتقت التونسية للبلور بنسبة 8,8 بالمائة ( 5,71 د). وتصدر البنك الوطني الفلاحي قائمة الأسهم الأكثر تداولا محققا ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (13 د) وإجمالي معاملات في حدود 3 ملايين دينار في حين منيت سيتي كار بأكبر تراجعات أسبوعية بنسبة 11 بالمائة (10,800 د) .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018