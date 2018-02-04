«توننداكس» ينهي الأسبوع الفارط على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية «توننداكس» معاملات أسبوعه الممتد من 29 جانفي الى 2 فيفري الجاري، على ارتفاع قوي ناهز 2 بالمائة ليصل الى 6515 نقطة مدفوعا بنمو القطاع البنكي بنسبة 3 بالمائة. وأغقلت السوق على إجمالي معاملات في حدود 29 مليون دينار في وقت شهدت فيه تداول كتلة أسهم وحيدة على امتداد أسبوع تعود الى دليس القابضة بقيمة 0,4 مليون دينار. وتصدرت أورو سيكل قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع محققة تقدما بنسبة 9 بالمائة (29,980 دينار) وحجم معاملات بقيمة 1,1 مليون دينار في حين ارتقت التونسية للبلور بنسبة 8,8 بالمائة ( 5,71 د). وتصدر البنك الوطني الفلاحي قائمة الأسهم الأكثر تداولا محققا ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (13 د) وإجمالي معاملات في حدود 3 ملايين دينار في حين منيت سيتي كار بأكبر تراجعات أسبوعية بنسبة 11 بالمائة (10,800 د) .