بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات

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05 فيفري 2018
تتواصل فترة الهدنة المعلنة من قبل الخضروات وبدرجة أقل الغلال
وللأمانة لابد من الإشارة إلى ارتفاع أسعار مادة المدلينة رغم أننا بلد منتج للقوارص.
من جهة أخرى نعود مرة أخرى للتأكيد على وجوب تيسير عملية دخول البطاطا الموردة والتقليص من الإجراءات قبل أن تبدأ أسعارها في الانفلات وتؤثر على أسعار بقية المواد.
اذن فالفترة الحالية تتميز بتراجع أسعار جل المواد المعروضة في أسواقنا ورغم ذلك مازال المواطن يعبر عن عدم رضاه وهو أمر مفهوم نظرا لغلاء أسعار المواد غير المؤطرة
عمليا، وكما أسلفنا ذكره تحافظ بورصة الاسعار على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
ولاية تونس
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية بنزرت
العالية
ولاية
المنستير
طبلبة
ولاية جندوبة
عين دراهم
تتواصل فترة الهدنة المعلنة من قبل الخضروات وبدرجة أقل الغلال
وللأمانة لابد من الإشارة إلى ارتفاع أسعار مادة المدلينة رغم أننا بلد منتج للقوارص.
من جهة أخرى نعود مرة أخرى للتأكيد على وجوب تيسير عملية دخول البطاطا الموردة والتقليص من الإجراءات قبل أن تبدأ أسعارها في الانفلات وتؤثر على أسعار بقية المواد.
اذن فالفترة الحالية تتميز بتراجع أسعار جل المواد المعروضة في أسواقنا ورغم ذلك مازال المواطن يعبر عن عدم رضاه وهو أمر مفهوم نظرا لغلاء أسعار المواد غير المؤطرة
عمليا، وكما أسلفنا ذكره تحافظ بورصة الاسعار على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
ولاية تونس
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية بنزرت
العالية
ولاية
المنستير
طبلبة
ولاية جندوبة
عين دراهم
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018