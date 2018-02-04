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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات
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الوطنية
بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تتواصل فترة الهدنة المعلنة من قبل الخضروات وبدرجة أقل الغلال
وللأمانة لابد من الإشارة إلى ارتفاع أسعار مادة المدلينة رغم أننا بلد منتج للقوارص.
من جهة أخرى نعود مرة أخرى للتأكيد على وجوب تيسير عملية دخول البطاطا الموردة والتقليص من الإجراءات قبل أن تبدأ أسعارها في الانفلات وتؤثر على أسعار بقية المواد.
اذن فالفترة الحالية تتميز بتراجع أسعار جل المواد المعروضة في أسواقنا ورغم ذلك مازال المواطن يعبر عن عدم رضاه وهو أمر مفهوم نظرا لغلاء أسعار المواد غير المؤطرة
عمليا، وكما أسلفنا ذكره تحافظ بورصة الاسعار على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

ولاية تونس
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية بنزرت
العالية
ولاية
المنستير
طبلبة
ولاية جندوبة
عين دراهم



محمد علي الفرشيشي
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الوطنية
بورصة الأ سعار:هدنة الخضروات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

تتواصل فترة الهدنة المعلنة من قبل الخضروات وبدرجة أقل الغلال
وللأمانة لابد من الإشارة إلى ارتفاع أسعار مادة المدلينة رغم أننا بلد منتج للقوارص.
من جهة أخرى نعود مرة أخرى للتأكيد على وجوب تيسير عملية دخول البطاطا الموردة والتقليص من الإجراءات قبل أن تبدأ أسعارها في الانفلات وتؤثر على أسعار بقية المواد.
اذن فالفترة الحالية تتميز بتراجع أسعار جل المواد المعروضة في أسواقنا ورغم ذلك مازال المواطن يعبر عن عدم رضاه وهو أمر مفهوم نظرا لغلاء أسعار المواد غير المؤطرة
عمليا، وكما أسلفنا ذكره تحافظ بورصة الاسعار على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضأن من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

ولاية تونس
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية بنزرت
العالية
ولاية
المنستير
طبلبة
ولاية جندوبة
عين دراهم



محمد علي الفرشيشي
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