تأخر سن الزواج في تونس:اختيار... أم اضطرار ؟

تأخر سن الزواج في تونس تحوّل الى ظاهرة اجتماعية فالتونسيون الذين هم في سن الزواج ولم يمضوا بعد على عقد الزواج يمثلـون 51,8 % وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن نسبة الرجال العازبين أعلى بكثير من نسبة النساء...

تونس ـ الشروق:

هناك من يطلق عليها العنوسة وهناك من يكيفها على أنها عزوبية اختيارية وبين المفردتين هناك ثقل أخلاقي واجتماعي وثقافي قد ينقص من قيمة الفرد إجتماعيا ويحول حياته في بعض الاحيان الى حجيم. وحتى في المجتمع التونسي الذي يتباهى بانفتاحه وتحرره واحترامه للمرأة فإن المفردات التي توصف بها المرأة العانس مثل "البايرة" ترتقي في التشريعات الغربية الى سلوك عنصري يعاقب عليه القانون. وبلغة الارقام وحسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 فإن 51,8 % من التونسيين البالغين خمسة عشر سنة فما فوق ليسوا متزوجين. وتمثل نسبة الرجال 55,8 % في حين تمثل نسبة النساء 47,9 %. وسجلت أعلى نسبة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقبلي بـ 60 % و 59,8 % و 59 %. وفي دراسة لـ 3CEtudes تناولت الاسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة العزوبية في تونس تبين أن طول مدة الدراسة وصعوبة العثور على شعل وارتفاع تكاليف الزواج وسعي بعض الشباب الى المحافظة على استقلالهم اضافة الى سهولة ربط علاقات حميمية خارج اطار الزواج تشكل أهم العوامل في تأخر سن الزواج في تونس.

الجنس في المتناول

يجمع كل علماء الاجتماع وعلم النفس على أن الجنس هو المحرك الاساسي في عملية الزواج والى تاريخ غير بعيد لم يكن في تونس من السهل بناء علاقة حميمية خارج إطار الزواج بل أن هذه النوعية من العلاقات محرمة دينيا وقانونيا ويمكن أن تكلف صاحبها أو صاحبتها الاقصاء والنبذ والاحتقار علاوة على التصنيف الاجتماعي كالزاني أو الزانية وغيرها من التسميات المشينة. هذا الوضع تغير تدريجيا حيث لم يعد الجنس ذلك الممنوع الذي يمنع الخوض فيه أو ممارسته فحسب دراسة أعدها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فإن 75 % من الشباب التونسي البالغ أعمارهم بين 15 و25 سنة مارسوا الجنس. واذا ما كان الزواج يضمن علاقات جنسية "نظيفة" ولا تشكل خطرا على صحة الانسان من حيث الاصابة بالامراض المنقولة جنسيا فإن إقامة علاقة جنسية خارج هذا الاطار قد تمثل خطرا على الشباب التونسي باعتبار غياب ثقافة جنسية لديهم وهو ما أكدته دراسة أخرى أعدها الديوان وأظهرت أن 64 % من الذكور و 71 % من الإناث لا يعرفون الامراض المنقولة جنسيا كالسيدا والزهري والسيلان والهربس. ومن المنطقي أن يؤدي تأخر سن الزواج في تونس الى التهرم السكاني فحسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 تراجع مؤشر الخصوبة في تونس إلى 4.05 % فبعد أن كان يمثل قرابة 6 % في سبعينات القرن الماضي، ولم تسجل تونس في سنة 2016 سوى 90 الف زواج وهو أضعف رقم منذ سنة 2010.

أرقام ودلالات

90

ألف زواج فقط في 2016

75 %

من الشباب أقام علاقة جنسية

الحبيب الميساوي