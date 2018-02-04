صوت الشارع:هل أن استعمال الأدوات المصنعة أضرّ بصحتنا ؟

هلالي محمد وسام (صاحب مشروع)

نحن مضطرون لتناول الطعام خارج المنزل ومقتضيات العصر أوجبت استعمال المواد المصنعة في الاعداد والطبخ. الأكيد أن «التصنيع» أضر بأطباقنا وبصحتنا دون أن نشعر.

أميمة الطرابلسي (طالبة)

التصنيع أضر بصحة التونسي عموما وتدخل في مكونات الأطباق التي يتناولها. من الصعب العودة لإعداد الطعام حسب الطرق التقليدية فهو نظام كامل في صنع الاواني واعداد المكونات وعصر السرعة.

عبد المجيد سرايري (مصور)

التونسي عندما يأكل لا يهمه طرق الاعداد. الاكيد أن العصر الجديد فرض مقاييس جديدة للطبخ والاعداد وهناك محتويات يتم استعمالها لها مخلفات ضارة. اليوم الطعام اختلف طعمه وقيمته الغذائية عن ايام زمان، لتفقد الاكلات نكهتها الاصلية وصحتها.

حسني عسكري (موظف)

وصفات أيام زمان وطرق الاعداد والأواني المستعملة من فخار وبلور، كانت أكثر طبيعية وصحية ولها نكهة. اليوم يستعمل البعض الاليمنيوم والورق ولا نعلم اية تأثيرات لطرق الطبخ الحديثة. الاكيد ان العودة للطريقة القديمة له منافع أكثر.

صور طارق سلتان ـ إعداد ابتسام جمال