صوت الشارع:هل أن استعمال الأدوات المصنعة أضرّ بصحتنا ؟

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هلالي محمد وسام (صاحب مشروع)
نحن مضطرون لتناول الطعام خارج المنزل ومقتضيات العصر أوجبت استعمال المواد المصنعة في الاعداد والطبخ. الأكيد أن «التصنيع» أضر بأطباقنا وبصحتنا دون أن نشعر.
أميمة الطرابلسي (طالبة)
التصنيع أضر بصحة التونسي عموما وتدخل في مكونات الأطباق التي يتناولها. من الصعب العودة لإعداد الطعام حسب الطرق التقليدية فهو نظام كامل في صنع الاواني واعداد المكونات وعصر السرعة.
عبد المجيد سرايري (مصور)
التونسي عندما يأكل لا يهمه طرق الاعداد. الاكيد أن العصر الجديد فرض مقاييس جديدة للطبخ والاعداد وهناك محتويات يتم استعمالها لها مخلفات ضارة. اليوم الطعام اختلف طعمه وقيمته الغذائية عن ايام زمان، لتفقد الاكلات نكهتها الاصلية وصحتها.
حسني عسكري (موظف)
وصفات أيام زمان وطرق الاعداد والأواني المستعملة من فخار وبلور، كانت أكثر طبيعية وصحية ولها نكهة. اليوم يستعمل البعض الاليمنيوم والورق ولا نعلم اية تأثيرات لطرق الطبخ الحديثة. الاكيد ان العودة للطريقة القديمة له منافع أكثر.
هلالي محمد وسام (صاحب مشروع)
نحن مضطرون لتناول الطعام خارج المنزل ومقتضيات العصر أوجبت استعمال المواد المصنعة في الاعداد والطبخ. الأكيد أن «التصنيع» أضر بأطباقنا وبصحتنا دون أن نشعر.
أميمة الطرابلسي (طالبة)
التصنيع أضر بصحة التونسي عموما وتدخل في مكونات الأطباق التي يتناولها. من الصعب العودة لإعداد الطعام حسب الطرق التقليدية فهو نظام كامل في صنع الاواني واعداد المكونات وعصر السرعة.
عبد المجيد سرايري (مصور)
التونسي عندما يأكل لا يهمه طرق الاعداد. الاكيد أن العصر الجديد فرض مقاييس جديدة للطبخ والاعداد وهناك محتويات يتم استعمالها لها مخلفات ضارة. اليوم الطعام اختلف طعمه وقيمته الغذائية عن ايام زمان، لتفقد الاكلات نكهتها الاصلية وصحتها.
حسني عسكري (موظف)
وصفات أيام زمان وطرق الاعداد والأواني المستعملة من فخار وبلور، كانت أكثر طبيعية وصحية ولها نكهة. اليوم يستعمل البعض الاليمنيوم والورق ولا نعلم اية تأثيرات لطرق الطبخ الحديثة. الاكيد ان العودة للطريقة القديمة له منافع أكثر.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018