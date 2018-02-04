أليمينيوم وملوّنات تهدّد صحّة التونسي:مواد كيميائية في أطباقنا

حذر المعهد الوطني للاستهلاك من اقتناء ورق الألمنيوم من المسالك غير المنظمة باعتبار وجود علامات تباع على قارعة الطريق بأسعار تنافسية ويمكن ألا تتوفر فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة.

تونس الشروق ـ

وكان المعهد قد قام بتحاليل و اختبارات مقارنة وباختبار فني حول ورق الالمنيوم المعد للاتصال بالمواد الغذائية حيث تم رفع 54 عينة من مسالك التوزيع المنظمة و غير المنظمة والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع و استعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

مخاطر بالجملة

وحسب خبراء المعهد الوطني للاستهلاك يستخدم ورق «الاليملنيوم» لحماية المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية كما أنه يستعمل في طبخ الغذاء لسهولة تشكيله وهو موصل للحرارة وعازل للضوء ولا يسمح باستعماله في أفران «الميكروأوند». كما يستخدم ك"طبقة" في الورق و الحاويات المعدة لتعليب عديد المواد الغذائية لحفظها مدة طويلة منها الشكلاطة والحليب. وتبين أن الألمنيوم يعبر بسهولة في الأطعمة الحامضة والخضروات كالطماطم والتوابل والخل والقوارص والملح.

وخلصت الوكالة الانقليزية لسجل المواد السامة والأمراض الى أن الإنسان معرض بصفة دائمة إلى مستويات ضعيفة من الألمنيوم سواء في الهواء أو الماء أو الأرض أو الأطعمة التي نستهلكها، ولكن تعرضا كبيرا ومستمرا فقط لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية.

وخلال حديث مع الدكتورة ليلى علوان الأخصائية في التغذية أكدت أن التصنيع سلاح ذو حدين فكما أعطت التكنولووجيا الصناعة السرعة ومواد جديدة إلا أن هناك محاذير يجب التوقي منها لضمان سلامة جسم الانسان.

وحذرت من استعمالها في الطبخ نظرا لما تشمله من مواد قد تتسرب للأطعمة فتنعكس سلبا على صحة الانسان. اما فيما يتعلق بالاليمينيوم الذي يتم به لف المواد فقالت انه عموما صحي ولا داعي للقلق من استعماله فهو يستعمل لحفظ المواد الغذائية وحمايتها. ورغم ذلك فقد اعتبرت ان هناك بدائل عن الطبخ بورق الالمنيوم مثل اللف بورق العنب او الكرمب.

تربية غذائية

العودة إلى «البيو» وإلى عادات الأجداد فيه الكثير من الحفاظ على الصحة والعادات السليمة، هذا ما أكدته ليلى علوان، رغم أنها اعتبرت أن بعض الأطباق القديمة تحتوي الكثير من الشحوم والمقليات.

وأضافت أن المطبخ التقليدي كان يستعمل البلور والفخار أساسا وهو ما يحافظ على القيمة الغذائية للمواد ويحفظها. كما يعتمد المطبخ القديم طريقة الطبخ المتمهلة «سلة سلة» والتي تحافظ على خصوصيات الاطعمة والفيتامينات والنكهة.

ومن جهة ثانية يستعمل التونسي في مطبخه مضيفات غذائية وملونات، ولا بد من الحذر في استعمال هذه المواد واستعمال الطازج والـ"الفرشك". واعتبرت الدكتورة علوان ان هناك منكهات طبيعية ذات فائدة مثل العطرشية والزهر التي تغني عن مضار كل ما هو كيميائي.

كما أشارت الخبيرة في التغذية إلى أن طعام العصر اصبح يتميز بوجود المواد الكيميائية الناجمة عن استعمال الاسمدة في عمليات الزراعة وهو ما قد يترتب عنه مضار صحية مثل الحساسية وامراض أخرى برزت في هذا العصر. ودعت الى العودة الى استعمال السماد الطبيعي المستخرج من الخضر والغلال.

ويبدو أن الحل في مقاومة موجة التصنيع التي تسللت الى تفاصيل الاطباق ومنها الى صحة الانسان، هو تغيير العادات الغذائية. وهنا تشير ليلى علوان الى تجربة جديدة تم الانطلاق فيها بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك، تتمثل في العمل على التثقيف الغذائي عند الاطفال، وذلك بتنظيف قوافل صحية غذائية في المدارس، والتوجه نحو التلاميذ حتى يحسنوا اختيار ما هو صحي وبيولوجي في أطباقهم. ويتم التنبيه إلى أن للتصنيع ضريبته ولا بد من ترشيد الاستهلاك، والتوجه أكثر نحو اعداد الاطباق والمرطبات في المنزل مع المحافظة على لمة العائلة واعداد الطازج والابتعاد قدر المستطاع عن المعلبات.

وتبقى لمنتجات العصر «المنكهة» و»المجملة» والسريعة والجاهزة ضريبة لا بد من التيقظ لها حتى لا تتحول إلى سموم تفتك بجسم الانسان على مهل حسب ما يؤكده المختصون.

ـ تتسبب الملونات في الإصابة بعدّة أمراض مثل الفدّة وحساسية الجلدة وحصول تعفّنات تحت الجلدة الخارجية والإصابة بالفرفر الأحمر (Purpura) وهيجان الأمراض الجلدية والاضطرابات في المعدة والأمعاء، لا سيما عند الاطفال.

ـ يتسبب الطعام المصنع في الإدمان عليه والأكل فوق الحاجة ويؤدي الى مشاكل السمنة وامراض السكري وسوء التغذية .

ابتسام جمال