سحب دعمه للحكومة وهاجم النهضة والنداء:ماذا يُريد محسن مرزوق؟

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هل بدأ محسن مرزوق حملة انتخابية مبكرة قوامها شيطنة النداء والنهضة ليسترجع جانبا من الناخبين الذين صوتوا لنداء تونس في انتخابات 2014 كبديل للنهضة بفضل خطابات ووعود مرزوق نفسه آنذاك؟
تونس ـ الشروق:
يعلم الجميع أن محسن مرزوق هو مهندس الحملة الانتخابية لنداء تونس إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية على أساس معنا أو مع النهضة وهو صاحب اليد الممدودة بالوعد لإبعاد مشروع النهضة مقابل مشروع النداء.
تراجع
مرزوق تراجع بحكم إكراهات نتائج الانتخابات وخيارات الرئيس الباجي قائد السبسي وروج للشراكة بين الحزبين لكنه عاد إلى المربع الأول بعد خروجه من النداء وتأسيسه لمشروع تونس وأصبح أشد عداوة للنهضة والنداء معا وطرح مشروع المشروع بديلا لهما للقطع مع حالة التعايش التي أضرت بالبلاد حسب مرزوق.
حملة
مرزوق يقود حملة متواصلة ضد أنشطة الحزبين ومواقفهما منذ مدة آخرها التوجه لتأثيث قائمات الانتخابية البلدية بعدد من المستقلين وهو ما شكك فيه هذا الأخير بالإضافة إلى سحبه الدعم لحكومة يوسف الشاهد وخروجه من وثيقة قرطاج وتحالفه مع أحزاب معارضة، واعتباره رئيس الحكومة تحت ضغط قيادات النداء والنهضة وغير قادر على الخروج من تحت جناحهما.
استعادة
محسن مرزوق يعرف أن نجاحه سنة 2014 كان بتصويت موجه اعتبر النداء والنهضة خطان متوازيان لا يلتقيان الا بقدرة قادر وعليه العودة إلى هذه الخيارات في الاستحقاقات المقبلة وخاصة التنصل من توجه قيادة النداء آنذاك لشراكة مع النهضة ونقضها لوعودها الانتخابية التي قد تكون سببا في تراجع شعبية الحزب على غرار انتخابات ألمانيا الأخيرة التي يعتبرها مرزوق رسالة مهمة وليس مجرد عثرة.
اتحاد
حملة محسن مرزوق صحبة عدد من السياسيين القريبين منه قد تعجل لأكثر تقارب بين الحزبين لوضع حد لطموحات مرزوق خاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما قد تفرزه نتائج البلديات.
وجهة نظر
قيادة مشروع تونس تعتبر تجربة التعايش فاشلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشكك مرزوق في عدد من التعيينات متهما شفيق الجراية بالوقوف وراء تعيين عدد مهم من المعتمدين كما اعتبر تجربة حكومة الوحدة الوطنية فاشلة ولا بدّ من تغييرها لانجاح الانتخابات البلدية وتوفير مناخ ملائم لبقية المواعيد السياسية.
هل بدأ محسن مرزوق حملة انتخابية مبكرة قوامها شيطنة النداء والنهضة ليسترجع جانبا من الناخبين الذين صوتوا لنداء تونس في انتخابات 2014 كبديل للنهضة بفضل خطابات ووعود مرزوق نفسه آنذاك؟
تونس ـ الشروق:
يعلم الجميع أن محسن مرزوق هو مهندس الحملة الانتخابية لنداء تونس إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية على أساس معنا أو مع النهضة وهو صاحب اليد الممدودة بالوعد لإبعاد مشروع النهضة مقابل مشروع النداء.
تراجع
مرزوق تراجع بحكم إكراهات نتائج الانتخابات وخيارات الرئيس الباجي قائد السبسي وروج للشراكة بين الحزبين لكنه عاد إلى المربع الأول بعد خروجه من النداء وتأسيسه لمشروع تونس وأصبح أشد عداوة للنهضة والنداء معا وطرح مشروع المشروع بديلا لهما للقطع مع حالة التعايش التي أضرت بالبلاد حسب مرزوق.
حملة
مرزوق يقود حملة متواصلة ضد أنشطة الحزبين ومواقفهما منذ مدة آخرها التوجه لتأثيث قائمات الانتخابية البلدية بعدد من المستقلين وهو ما شكك فيه هذا الأخير بالإضافة إلى سحبه الدعم لحكومة يوسف الشاهد وخروجه من وثيقة قرطاج وتحالفه مع أحزاب معارضة، واعتباره رئيس الحكومة تحت ضغط قيادات النداء والنهضة وغير قادر على الخروج من تحت جناحهما.
استعادة
محسن مرزوق يعرف أن نجاحه سنة 2014 كان بتصويت موجه اعتبر النداء والنهضة خطان متوازيان لا يلتقيان الا بقدرة قادر وعليه العودة إلى هذه الخيارات في الاستحقاقات المقبلة وخاصة التنصل من توجه قيادة النداء آنذاك لشراكة مع النهضة ونقضها لوعودها الانتخابية التي قد تكون سببا في تراجع شعبية الحزب على غرار انتخابات ألمانيا الأخيرة التي يعتبرها مرزوق رسالة مهمة وليس مجرد عثرة.
اتحاد
حملة محسن مرزوق صحبة عدد من السياسيين القريبين منه قد تعجل لأكثر تقارب بين الحزبين لوضع حد لطموحات مرزوق خاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما قد تفرزه نتائج البلديات.
وجهة نظر
قيادة مشروع تونس تعتبر تجربة التعايش فاشلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشكك مرزوق في عدد من التعيينات متهما شفيق الجراية بالوقوف وراء تعيين عدد مهم من المعتمدين كما اعتبر تجربة حكومة الوحدة الوطنية فاشلة ولا بدّ من تغييرها لانجاح الانتخابات البلدية وتوفير مناخ ملائم لبقية المواعيد السياسية.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018