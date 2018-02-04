سحب دعمه للحكومة وهاجم النهضة والنداء:ماذا يُريد محسن مرزوق؟

هل بدأ محسن مرزوق حملة انتخابية مبكرة قوامها شيطنة النداء والنهضة ليسترجع جانبا من الناخبين الذين صوتوا لنداء تونس في انتخابات 2014 كبديل للنهضة بفضل خطابات ووعود مرزوق نفسه آنذاك؟

تونس ـ الشروق:

يعلم الجميع أن محسن مرزوق هو مهندس الحملة الانتخابية لنداء تونس إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية على أساس معنا أو مع النهضة وهو صاحب اليد الممدودة بالوعد لإبعاد مشروع النهضة مقابل مشروع النداء.

تراجع

مرزوق تراجع بحكم إكراهات نتائج الانتخابات وخيارات الرئيس الباجي قائد السبسي وروج للشراكة بين الحزبين لكنه عاد إلى المربع الأول بعد خروجه من النداء وتأسيسه لمشروع تونس وأصبح أشد عداوة للنهضة والنداء معا وطرح مشروع المشروع بديلا لهما للقطع مع حالة التعايش التي أضرت بالبلاد حسب مرزوق.

حملة

مرزوق يقود حملة متواصلة ضد أنشطة الحزبين ومواقفهما منذ مدة آخرها التوجه لتأثيث قائمات الانتخابية البلدية بعدد من المستقلين وهو ما شكك فيه هذا الأخير بالإضافة إلى سحبه الدعم لحكومة يوسف الشاهد وخروجه من وثيقة قرطاج وتحالفه مع أحزاب معارضة، واعتباره رئيس الحكومة تحت ضغط قيادات النداء والنهضة وغير قادر على الخروج من تحت جناحهما.

استعادة

محسن مرزوق يعرف أن نجاحه سنة 2014 كان بتصويت موجه اعتبر النداء والنهضة خطان متوازيان لا يلتقيان الا بقدرة قادر وعليه العودة إلى هذه الخيارات في الاستحقاقات المقبلة وخاصة التنصل من توجه قيادة النداء آنذاك لشراكة مع النهضة ونقضها لوعودها الانتخابية التي قد تكون سببا في تراجع شعبية الحزب على غرار انتخابات ألمانيا الأخيرة التي يعتبرها مرزوق رسالة مهمة وليس مجرد عثرة.

اتحاد

حملة محسن مرزوق صحبة عدد من السياسيين القريبين منه قد تعجل لأكثر تقارب بين الحزبين لوضع حد لطموحات مرزوق خاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما قد تفرزه نتائج البلديات.

وجهة نظر

قيادة مشروع تونس تعتبر تجربة التعايش فاشلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشكك مرزوق في عدد من التعيينات متهما شفيق الجراية بالوقوف وراء تعيين عدد مهم من المعتمدين كما اعتبر تجربة حكومة الوحدة الوطنية فاشلة ولا بدّ من تغييرها لانجاح الانتخابات البلدية وتوفير مناخ ملائم لبقية المواعيد السياسية.

محمد بن عبدالله