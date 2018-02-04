أخبار الأحزاب

نداء تونس

أعلنت حركة نداء تونس عن انضمام سالم فرج رجل الأعمال بمنطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.

كما كشف الحزب عن انضمام فخر الدين شبشوب أستاذ جامعي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل وأصيل منطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.

الجبهة الشعبية

دعا المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بنابل الى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم لمساندة 13 فردا من أهالي سيدي مذكور من معتمدية الهوارب واصفا عملية المحاكمة بالظالمة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.

حراك تونس الإرادة

قام رئيس حزب حراك تونس الإرادة يوم السبت بزيارة الى مدينة صفاقس.و أكد من خلالها ضرورة عودة الولاية كقاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي نظرا الى وزنها الاقتصادي والديمغرافي. فيتمكن -من خلالها- متساكنوها من القدرة على قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة الى التنقل المستمر الى المركز.