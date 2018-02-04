أخبار الأحزاب

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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
نداء تونس
أعلنت حركة نداء تونس عن انضمام سالم فرج رجل الأعمال بمنطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
كما كشف الحزب عن انضمام فخر الدين شبشوب أستاذ جامعي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل وأصيل منطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
الجبهة الشعبية
دعا المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بنابل الى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم لمساندة 13 فردا من أهالي سيدي مذكور من معتمدية الهوارب واصفا عملية المحاكمة بالظالمة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
حراك تونس الإرادة
قام رئيس حزب حراك تونس الإرادة يوم السبت بزيارة الى مدينة صفاقس.و أكد من خلالها ضرورة عودة الولاية كقاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي نظرا الى وزنها الاقتصادي والديمغرافي. فيتمكن -من خلالها- متساكنوها من القدرة على قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة الى التنقل المستمر الى المركز.
نداء تونس
أعلنت حركة نداء تونس عن انضمام سالم فرج رجل الأعمال بمنطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
كما كشف الحزب عن انضمام فخر الدين شبشوب أستاذ جامعي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل وأصيل منطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
الجبهة الشعبية
دعا المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بنابل الى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم لمساندة 13 فردا من أهالي سيدي مذكور من معتمدية الهوارب واصفا عملية المحاكمة بالظالمة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
حراك تونس الإرادة
قام رئيس حزب حراك تونس الإرادة يوم السبت بزيارة الى مدينة صفاقس.و أكد من خلالها ضرورة عودة الولاية كقاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي نظرا الى وزنها الاقتصادي والديمغرافي. فيتمكن -من خلالها- متساكنوها من القدرة على قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة الى التنقل المستمر الى المركز.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018