الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الأحزاب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

نداء تونس

أعلنت حركة نداء تونس عن انضمام سالم فرج رجل الأعمال بمنطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
كما كشف الحزب عن انضمام فخر الدين شبشوب أستاذ جامعي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل وأصيل منطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.

الجبهة الشعبية

دعا المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بنابل الى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم لمساندة 13 فردا من أهالي سيدي مذكور من معتمدية الهوارب واصفا عملية المحاكمة بالظالمة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.

حراك تونس الإرادة

قام رئيس حزب حراك تونس الإرادة يوم السبت بزيارة الى مدينة صفاقس.و أكد من خلالها ضرورة عودة الولاية كقاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي نظرا الى وزنها الاقتصادي والديمغرافي. فيتمكن -من خلالها- متساكنوها من القدرة على قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة الى التنقل المستمر الى المركز.

تقرؤون أيضا
غدا الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد بلعيد:غابت الحقيقة... وحضرت الاتهامات والاحتجاجات ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحيي تونس غدا الذكرى السوداء الخامسة لأول عملية اغتيال سياسي طالت الشهيد شكري بلعيد وسط غياب حقيقة الحدث...
المزيد >>
بلغ انحدار قياسيا وخلّف تداعيات كارثية:كيف يستعيد الدينار قيمته؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نُقص السّيولة في البنوك التونسية 11,6 مليون...
المزيد >>
صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هيثم حريز
المزيد >>
أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

نداء تونس

أعلنت حركة نداء تونس عن انضمام سالم فرج رجل الأعمال بمنطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.
كما كشف الحزب عن انضمام فخر الدين شبشوب أستاذ جامعي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل وأصيل منطقة الناظور من ولاية زغوان إلى صفوفها والتحاقه بالمكتب الوطني.

الجبهة الشعبية

دعا المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بنابل الى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم لمساندة 13 فردا من أهالي سيدي مذكور من معتمدية الهوارب واصفا عملية المحاكمة بالظالمة والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.

حراك تونس الإرادة

قام رئيس حزب حراك تونس الإرادة يوم السبت بزيارة الى مدينة صفاقس.و أكد من خلالها ضرورة عودة الولاية كقاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي نظرا الى وزنها الاقتصادي والديمغرافي. فيتمكن -من خلالها- متساكنوها من القدرة على قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة الى التنقل المستمر الى المركز.

تقرؤون أيضا
غدا الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد بلعيد:غابت الحقيقة... وحضرت الاتهامات والاحتجاجات ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحيي تونس غدا الذكرى السوداء الخامسة لأول عملية اغتيال سياسي طالت الشهيد شكري بلعيد وسط غياب حقيقة الحدث...
المزيد >>
بلغ انحدار قياسيا وخلّف تداعيات كارثية:كيف يستعيد الدينار قيمته؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نُقص السّيولة في البنوك التونسية 11,6 مليون...
المزيد >>
صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هيثم حريز
المزيد >>
أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
﻿