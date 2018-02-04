من ذكريات مناضل وطني (55):محمد الكيلاني:التعذيــــــــب لا أعــــاده الله

التعذيب كوسيلة إخضاع رافقت الإنسان في مختلف مراحل وجوده. وكانت بأشكالها المتعدد منذ القديم بربرية بشكل لا يوصف مثل تقطيع الأوصال والخوازيق وغيرها لكن بالنسبة الى العصر الحديث أخذ التعذيب أشكالا ناعمة الى حد معين تراجعت الهمجية البربرية مقارنة بالسابق. لكن طور في أشكال الوجع والتدمير الذي يتعرض له الإنسان.

كما أن مقاومة تلك الآلة البربرية مهما كانت الظروف هي مقاومة فردية. جزء منها الاحتياطات الأمنية التي تتخذها الأطراف والأحزاب في السرية إلا أن تلك الإجراءات الاحتياطية لا تعوض مطلقا مواجهة الفرد لتلك الآلة وصموده.

في الواقع المسؤولية الكبرى تعود الى الفرد الذي يواجه التعذيب.و بالنسبة لي أبرز ما رأيته في مختلف مراحل التعذيب التي مررت بها خاصة أنه لم تكن لي تجربة سابقة إلا أنني كنت على الدوام أمام الأخطار الكبرى أصمت بصورة تلقائية أي أنني أميل الى التركيز وإحكام العقل ومعالجة المسألة من الزاوية الموضوعية.

وفي نفس الوقت التعذيب لا يمكن أن يدعك صاحب عقل. ولابد أن يدخل عليه عامل الألم والحسابات لإيجاد مخارج ولو ظرفية ليمكنك النجاة من ذلك الدمار.

وكأن الإنسان ينشطر الى جزأين عقل وتفاعل ومشاعر وذات. وهو في الحقيقة يبقى صراعا في إطار الثنائية الوجودية. وهو صراع مستمر. وكل خطوة يحققها العقل لفهم الأشياء كلما استطاع العقل تجاوز الألم وتجاوز الذات ويخلق نوعا من المصالحة أو الرضى بين الجزأين.

هذا الصراع أليم جدا وفيه معاناة كبرى ذاتيا لأن الإنسان سيقف على خط النار بين الصمود أوالخيانة أي بين توريط رفاقه أو حمايتهم ولا حل بينهما. وفي هذا الإطار تصوروا إنسانا في مثل تلك الظروف يرى بأم عينه نتيجة البوح بمكان رفيق. والنتيجة هي إيقافه. وما يتبع ذلك من تعذيب. فهو يشعر بأنه مسؤول عما يتعرض له من تعذيب.

والمناضل لا يعاني فقط آلام التعذيب وإنما أيضا هناك معاناة في التبعات المنطقية للأشياء.و الإنسان في كل الحالات بقدر ما يشعر بالقوة لا يمكنه أن لا يشعر بالرعب والخوف. ومن لا ترعبه تلك الآلة هو إنسان ميت وغير موجود. لكن كل الذين صمدوا ولم يبوحوا بكلمة هم أناس تفوق لديهم الإيمان بقضيتهم وقدرتهم على التحدي للتمكن من تحقيق تلك النقلة.

هناك أيضا المسؤولية وأنت قيادي جامع لمعطيات التنظيم تصبح عملية التعذيب أكبر لأن كثافة التعذيب تكون مضاعفة باعتبارهم في حاجة إلى اقتلاع معلومات إضافية وهم متأكدون من وجودها لديك حتى وإن كنت اعتقلت في مرحلة كان أكبر جزء من التنظيم معتقلا حتى أنهم كما قلت سابقا أعلموني بأن الغاية من جلبي الى الداخلية هي تعذيبي وليس المعلومات. وهي عملية ضرب استعداداتك للمواجهة.

وفي ذلك الوضع يجد المناضل نفسه كفرد معزول عن الكل. وأنا شخصيا لم أستعد معنوياتي إلا عندما اتصلت بي رفيقاتي عن طريق تلك المراسلات التي تحدثت عنها سابقا. وفي تلك اللحظة لملمت جراحي وشتاتي وقمت للمواجهة من جديد. ربما كانت متأخرة لكن المهم أنني على الأقل تداركت في المكافحات وأخرجت جزءا من الرفاق والرفيقات كما تمكنت من إغلاق ملف المسدس وأشياء أخرى.

الإنسان بقدر ما يتم عزله بقدر ما تتكاثر نقاط ضعفه وهمجية التعذيب بإمكانها أن تخضعه وتسقطه.

كل ما أقوله هو أني أتمنى أن لا تعود تلك الممارسات إلى تونس لأنها أكثر نقطة سوداء في التاريخ الإنساني وفي تاريخ النظم. كل شيء يمكن أن تنساه الا التعذيب يمكن أن تسامح لكن لا يمكن أن تنسى، الجراح والآلام لا يمكن للإنسان توقعها كما لا ندري في أي وقت يمكن أن تعود بنا الذاكرة الى تلك اللحظات اللا إنسانية التي مررت بها. وأتمنى من الله أن لا يعيد تلك الظاهرة الى تونس.