أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟

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05 فيفري 2018
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي والتوافق والتفاهم والتنازل المتبادل. وكان نصيب أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم والورشات وما لف لفّه حول هذا وذاك الأرصفة كلها متبوعة بما تيسر لهم من الطريق العام الذي تخوصص مع النيابات الخصوصية.
وما تبقى من الملك العمومي من الفضاءات هو أحباس محبّسة باسم الثورة على كل ذي «قيطون» وكل ذي «كرّيطة» وكل ذي «قريطة» وكل ذي «برويطة» حسب ما هو محدد في الخريطة التي رسمها أهل البطش والعجرفة لأنفسهم وأقاموا لها «عيطة وشهود على ذبيحة البلدية»في مولد النيابة الخصوصية التي أسكنتهم فراديس مزابلهم ووهبتهم الصبر وزادتهم السلوان في موكب العزاء في القانون إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
لا تسألوني من قتل القانون يا أيتام القانون..
لا تسألوني عن النيابة الخصوصية من أين جاءت هذه البلية..
لا تسألوني عمّن «يُزبّل» ولا عمّن «يُطبّل» ولا عمّن يكبّل أرجل المارة في كل مدينة..
لا تسألوني عمن يراقب ولا عمّن ينهي ولا عمّن ينبّه ولا عمن يعاقب ما دام «العام صابة في هنشير الرقابة» ولكل فيها أجران أجر من الدولة وأجر من الغفران على المذنب و«اللّي ماشي للدولة المراقب أولى بيه» و«طاح الكاف على ظلّوا» و«يا ناس ما كان باس» و«أطعم الفم تستحي العين» يا عيني..
لا تسألوني عمّن محا كل الخطوط الحمراء من المناطق السكنية الحمراء بالآجر العريان بلا «ليقة»..
لا تسألوني عن الانتخابات البلدية في البناء الديمقراطي بـ«الليقة» ولا عن الثقة في الأسس أم في «الليقة» ولا عن «الليقة تجيب» أم لا؟
كل ما أدريه أنها «جابت ومازالت تجيب».
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي والتوافق والتفاهم والتنازل المتبادل. وكان نصيب أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم والورشات وما لف لفّه حول هذا وذاك الأرصفة كلها متبوعة بما تيسر لهم من الطريق العام الذي تخوصص مع النيابات الخصوصية.
وما تبقى من الملك العمومي من الفضاءات هو أحباس محبّسة باسم الثورة على كل ذي «قيطون» وكل ذي «كرّيطة» وكل ذي «قريطة» وكل ذي «برويطة» حسب ما هو محدد في الخريطة التي رسمها أهل البطش والعجرفة لأنفسهم وأقاموا لها «عيطة وشهود على ذبيحة البلدية»في مولد النيابة الخصوصية التي أسكنتهم فراديس مزابلهم ووهبتهم الصبر وزادتهم السلوان في موكب العزاء في القانون إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
لا تسألوني من قتل القانون يا أيتام القانون..
لا تسألوني عن النيابة الخصوصية من أين جاءت هذه البلية..
لا تسألوني عمّن «يُزبّل» ولا عمّن «يُطبّل» ولا عمّن يكبّل أرجل المارة في كل مدينة..
لا تسألوني عمن يراقب ولا عمّن ينهي ولا عمّن ينبّه ولا عمن يعاقب ما دام «العام صابة في هنشير الرقابة» ولكل فيها أجران أجر من الدولة وأجر من الغفران على المذنب و«اللّي ماشي للدولة المراقب أولى بيه» و«طاح الكاف على ظلّوا» و«يا ناس ما كان باس» و«أطعم الفم تستحي العين» يا عيني..
لا تسألوني عمّن محا كل الخطوط الحمراء من المناطق السكنية الحمراء بالآجر العريان بلا «ليقة»..
لا تسألوني عن الانتخابات البلدية في البناء الديمقراطي بـ«الليقة» ولا عن الثقة في الأسس أم في «الليقة» ولا عن «الليقة تجيب» أم لا؟
كل ما أدريه أنها «جابت ومازالت تجيب».
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018