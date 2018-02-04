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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
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السياسي
أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي والتوافق والتفاهم والتنازل المتبادل. وكان نصيب أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم والورشات وما لف لفّه حول هذا وذاك الأرصفة كلها متبوعة بما تيسر لهم من الطريق العام الذي تخوصص مع النيابات الخصوصية.

وما تبقى من الملك العمومي من الفضاءات هو أحباس محبّسة باسم الثورة على كل ذي «قيطون» وكل ذي «كرّيطة» وكل ذي «قريطة» وكل ذي «برويطة» حسب ما هو محدد في الخريطة التي رسمها أهل البطش والعجرفة لأنفسهم وأقاموا لها «عيطة وشهود على ذبيحة البلدية»في مولد النيابة الخصوصية التي أسكنتهم فراديس مزابلهم ووهبتهم الصبر وزادتهم السلوان في موكب العزاء في القانون إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
لا تسألوني من قتل القانون يا أيتام القانون..
لا تسألوني عن النيابة الخصوصية من أين جاءت هذه البلية..
لا تسألوني عمّن «يُزبّل» ولا عمّن «يُطبّل» ولا عمّن يكبّل أرجل المارة في كل مدينة..
لا تسألوني عمن يراقب ولا عمّن ينهي ولا عمّن ينبّه ولا عمن يعاقب ما دام «العام صابة في هنشير الرقابة» ولكل فيها أجران أجر من الدولة وأجر من الغفران على المذنب و«اللّي ماشي للدولة المراقب أولى بيه» و«طاح الكاف على ظلّوا» و«يا ناس ما كان باس» و«أطعم الفم تستحي العين» يا عيني..
لا تسألوني عمّن محا كل الخطوط الحمراء من المناطق السكنية الحمراء بالآجر العريان بلا «ليقة»..
لا تسألوني عن الانتخابات البلدية في البناء الديمقراطي بـ«الليقة» ولا عن الثقة في الأسس أم في «الليقة» ولا عن «الليقة تجيب» أم لا؟
كل ما أدريه أنها «جابت ومازالت تجيب».

بقلم: مسعود الكوكي
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي والتوافق والتفاهم والتنازل المتبادل. وكان نصيب أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم والورشات وما لف لفّه حول هذا وذاك الأرصفة كلها متبوعة بما تيسر لهم من الطريق العام الذي تخوصص مع النيابات الخصوصية.

وما تبقى من الملك العمومي من الفضاءات هو أحباس محبّسة باسم الثورة على كل ذي «قيطون» وكل ذي «كرّيطة» وكل ذي «قريطة» وكل ذي «برويطة» حسب ما هو محدد في الخريطة التي رسمها أهل البطش والعجرفة لأنفسهم وأقاموا لها «عيطة وشهود على ذبيحة البلدية»في مولد النيابة الخصوصية التي أسكنتهم فراديس مزابلهم ووهبتهم الصبر وزادتهم السلوان في موكب العزاء في القانون إنّا لله وإنّا اليه راجعون.
لا تسألوني من قتل القانون يا أيتام القانون..
لا تسألوني عن النيابة الخصوصية من أين جاءت هذه البلية..
لا تسألوني عمّن «يُزبّل» ولا عمّن «يُطبّل» ولا عمّن يكبّل أرجل المارة في كل مدينة..
لا تسألوني عمن يراقب ولا عمّن ينهي ولا عمّن ينبّه ولا عمن يعاقب ما دام «العام صابة في هنشير الرقابة» ولكل فيها أجران أجر من الدولة وأجر من الغفران على المذنب و«اللّي ماشي للدولة المراقب أولى بيه» و«طاح الكاف على ظلّوا» و«يا ناس ما كان باس» و«أطعم الفم تستحي العين» يا عيني..
لا تسألوني عمّن محا كل الخطوط الحمراء من المناطق السكنية الحمراء بالآجر العريان بلا «ليقة»..
لا تسألوني عن الانتخابات البلدية في البناء الديمقراطي بـ«الليقة» ولا عن الثقة في الأسس أم في «الليقة» ولا عن «الليقة تجيب» أم لا؟
كل ما أدريه أنها «جابت ومازالت تجيب».

بقلم: مسعود الكوكي
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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بلغ انحدار قياسيا وخلّف تداعيات كارثية:كيف يستعيد الدينار قيمته؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نُقص السّيولة في البنوك التونسية 11,6 مليون...
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صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هيثم حريز
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أولا وأخيرا:فـــي البنـــاء الديمقـــــراطي : «الليقة تجيب» ؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي...
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النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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