صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟

هيثم حريز

انهيار الدينار هو نتيجة حتمية لانخفاض الانتاج الوطني والمواصلة في سياسة الاقتراض، المقدرة الشرائية تنهار اليوم بشكل مخيف واصبح من الضروري دق نواقيس الخطر و الانكباب على تنفيذ برنامج للتوازن الاقتصادي.

أحمد الهمامي

اصبح المواطن يشعر في واقعه المعيش بانحدار قيمة الدينار حيث تتضاعف الاسعار بشكل يومي واعتقد ان النجاح السياسي المحقق في تونس يتطلب اليوم نجاح اقتصادي لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس لاستبعاد التوترات الاجتماعية نتيجة ضنك العيش

نادر السعيداني

تبعات تراجع الدينار وخيمة على كل التونسيين فمن يوم الى اخر يزيد الشعور بفقدان الامل وصعوبة العيش واعتقد علاوة على ضرورة عمل الحكومة على برنامج الانقاذ أن المطلوب من شركاءنا الاجانب والذين يتبجحون بمساعدة تونس ان يراعوا الوضع الانتقالي ويقدمون بادرات في اتجاه تخفيف عبء المديونية للبلاد

وفاء الطياشي

يتضرر المواطن بشكل يومي نتيجة انهيار قيمة الدينار وفي رأيي هذا نتاج لاملاءات صندوق النقد الدولي لتعويم الدينار ولاجل ذلك اعتقد أن الارادة الحقيقية في الاصلاح يجب أن تتجه نحو استشراف حلول استراتيجية تتمحور في بناء الثروة و التخلص من اعباء السياسات الهدامة للصندوق