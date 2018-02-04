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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
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السياسي
صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

هيثم حريز

انهيار الدينار هو نتيجة حتمية لانخفاض الانتاج الوطني والمواصلة في سياسة الاقتراض، المقدرة الشرائية تنهار اليوم بشكل مخيف واصبح من الضروري دق نواقيس الخطر و الانكباب على تنفيذ برنامج للتوازن الاقتصادي.

أحمد الهمامي

اصبح المواطن يشعر في واقعه المعيش بانحدار قيمة الدينار حيث تتضاعف الاسعار بشكل يومي واعتقد ان النجاح السياسي المحقق في تونس يتطلب اليوم نجاح اقتصادي لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس لاستبعاد التوترات الاجتماعية نتيجة ضنك العيش

نادر السعيداني

تبعات تراجع الدينار وخيمة على كل التونسيين فمن يوم الى اخر يزيد الشعور بفقدان الامل وصعوبة العيش واعتقد علاوة على ضرورة عمل الحكومة على برنامج الانقاذ أن المطلوب من شركاءنا الاجانب والذين يتبجحون بمساعدة تونس ان يراعوا الوضع الانتقالي ويقدمون بادرات في اتجاه تخفيف عبء المديونية للبلاد

وفاء الطياشي

يتضرر المواطن بشكل يومي نتيجة انهيار قيمة الدينار وفي رأيي هذا نتاج لاملاءات صندوق النقد الدولي لتعويم الدينار ولاجل ذلك اعتقد أن الارادة الحقيقية في الاصلاح يجب أن تتجه نحو استشراف حلول استراتيجية تتمحور في بناء الثروة و التخلص من اعباء السياسات الهدامة للصندوق

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السياسي
صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

هيثم حريز

انهيار الدينار هو نتيجة حتمية لانخفاض الانتاج الوطني والمواصلة في سياسة الاقتراض، المقدرة الشرائية تنهار اليوم بشكل مخيف واصبح من الضروري دق نواقيس الخطر و الانكباب على تنفيذ برنامج للتوازن الاقتصادي.

أحمد الهمامي

اصبح المواطن يشعر في واقعه المعيش بانحدار قيمة الدينار حيث تتضاعف الاسعار بشكل يومي واعتقد ان النجاح السياسي المحقق في تونس يتطلب اليوم نجاح اقتصادي لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس لاستبعاد التوترات الاجتماعية نتيجة ضنك العيش

نادر السعيداني

تبعات تراجع الدينار وخيمة على كل التونسيين فمن يوم الى اخر يزيد الشعور بفقدان الامل وصعوبة العيش واعتقد علاوة على ضرورة عمل الحكومة على برنامج الانقاذ أن المطلوب من شركاءنا الاجانب والذين يتبجحون بمساعدة تونس ان يراعوا الوضع الانتقالي ويقدمون بادرات في اتجاه تخفيف عبء المديونية للبلاد

وفاء الطياشي

يتضرر المواطن بشكل يومي نتيجة انهيار قيمة الدينار وفي رأيي هذا نتاج لاملاءات صندوق النقد الدولي لتعويم الدينار ولاجل ذلك اعتقد أن الارادة الحقيقية في الاصلاح يجب أن تتجه نحو استشراف حلول استراتيجية تتمحور في بناء الثروة و التخلص من اعباء السياسات الهدامة للصندوق

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بلغ انحدار قياسيا وخلّف تداعيات كارثية:كيف يستعيد الدينار قيمته؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نُقص السّيولة في البنوك التونسية 11,6 مليون...
المزيد >>
صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هيثم حريز
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أي نعم لقد تقاسم بنو ثورة المدن بالتراضي...
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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