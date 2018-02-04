صوت الشارع:ماهي تداعيات انحدار الدينار؟

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05 فيفري 2018
هيثم حريز
انهيار الدينار هو نتيجة حتمية لانخفاض الانتاج الوطني والمواصلة في سياسة الاقتراض، المقدرة الشرائية تنهار اليوم بشكل مخيف واصبح من الضروري دق نواقيس الخطر و الانكباب على تنفيذ برنامج للتوازن الاقتصادي.
أحمد الهمامي
اصبح المواطن يشعر في واقعه المعيش بانحدار قيمة الدينار حيث تتضاعف الاسعار بشكل يومي واعتقد ان النجاح السياسي المحقق في تونس يتطلب اليوم نجاح اقتصادي لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس لاستبعاد التوترات الاجتماعية نتيجة ضنك العيش
نادر السعيداني
تبعات تراجع الدينار وخيمة على كل التونسيين فمن يوم الى اخر يزيد الشعور بفقدان الامل وصعوبة العيش واعتقد علاوة على ضرورة عمل الحكومة على برنامج الانقاذ أن المطلوب من شركاءنا الاجانب والذين يتبجحون بمساعدة تونس ان يراعوا الوضع الانتقالي ويقدمون بادرات في اتجاه تخفيف عبء المديونية للبلاد
وفاء الطياشي
يتضرر المواطن بشكل يومي نتيجة انهيار قيمة الدينار وفي رأيي هذا نتاج لاملاءات صندوق النقد الدولي لتعويم الدينار ولاجل ذلك اعتقد أن الارادة الحقيقية في الاصلاح يجب أن تتجه نحو استشراف حلول استراتيجية تتمحور في بناء الثروة و التخلص من اعباء السياسات الهدامة للصندوق
هيثم حريز
انهيار الدينار هو نتيجة حتمية لانخفاض الانتاج الوطني والمواصلة في سياسة الاقتراض، المقدرة الشرائية تنهار اليوم بشكل مخيف واصبح من الضروري دق نواقيس الخطر و الانكباب على تنفيذ برنامج للتوازن الاقتصادي.
أحمد الهمامي
اصبح المواطن يشعر في واقعه المعيش بانحدار قيمة الدينار حيث تتضاعف الاسعار بشكل يومي واعتقد ان النجاح السياسي المحقق في تونس يتطلب اليوم نجاح اقتصادي لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس لاستبعاد التوترات الاجتماعية نتيجة ضنك العيش
نادر السعيداني
تبعات تراجع الدينار وخيمة على كل التونسيين فمن يوم الى اخر يزيد الشعور بفقدان الامل وصعوبة العيش واعتقد علاوة على ضرورة عمل الحكومة على برنامج الانقاذ أن المطلوب من شركاءنا الاجانب والذين يتبجحون بمساعدة تونس ان يراعوا الوضع الانتقالي ويقدمون بادرات في اتجاه تخفيف عبء المديونية للبلاد
وفاء الطياشي
يتضرر المواطن بشكل يومي نتيجة انهيار قيمة الدينار وفي رأيي هذا نتاج لاملاءات صندوق النقد الدولي لتعويم الدينار ولاجل ذلك اعتقد أن الارادة الحقيقية في الاصلاح يجب أن تتجه نحو استشراف حلول استراتيجية تتمحور في بناء الثروة و التخلص من اعباء السياسات الهدامة للصندوق
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018