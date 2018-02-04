بلغ انحدار قياسيا وخلّف تداعيات كارثية:كيف يستعيد الدينار قيمته؟

نُقص السّيولة في البنوك التونسية 11,6 مليون دينار وهبوط مدخرات العملة الصعبة إلى نحو تغطية 86 يوم توريد هي ابرز ما جاء في تحيين البنك المركزي ودفع سريعا إلى عودة الجدل حول أزمة انهيار الدينار التونسي بين التشخيص الموضوعي واستشراف ماهو ممكن من حلول.

تواصل انهيار الدينار يعني تواصل الركود الاقتصادي ومواصلة توريد التضخم

يوم 26 افريل 2016 تخلى البنك المركزي عن مسالة الدينار والتضخم و المالية العمومية الى السلطات المالية بمقتضى القانون الجديد

سياسة البنك تقوم على ابقاء سعر صرف الدينار ضمن مسار متوازن يعكس مقومات الاقتصاد الوطني والتوزانات الداخلية والخارجية

تونس ـ الشروق- :

ماهي الأسباب الحقيقية لانهيار الدينار وهل من مسؤولية يتحملها البنك المركزي في ذلك؟ والى اي مدى ساهم صندوق النقد الدولي في تعويم الدينار وتدمير الاقتصاد وهل أن الأزمة بلغت فعلا نقطة اللاعودة أم ان هناك حلولا وإجراءات ممكنة في الأفق للإنقاذ ؟ ماهي التبعات السلبية لو تواصل انحدار الدينار التونسي؟ كلها أسئلة تشغل الرأي العام ارتأت «الشروق» فتح ملفها مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين .

الدينار، كيف انحدر وماهي تداعياته؟

ويجمع الخبراء للشروق أن تواصل انحدار الدينار يعني من الناحية الفنية تواصل الركود الاقتصادي ومواصلة توريد التضخم لا السلع وهذا من شأنه المرور إلى عيش أصعب و استفحال للغلاء ومزيد من ضعف المقدرة الشرائية وحدوث أزمات اجتماعية قد تؤدي بتونس إلى الحد الأقصى سيّما وان الانتقال الديمقراطي لم يكتمل بعد حيث لا من منقذ سوى عودة الإنتاج.

وتُشكل العملة في كل بلد المرآة التي تعكس قوة اقتصادها أو هوانه حيث أن لحجم الطلب عليها وحجم الاحتياطي من العملة الصعبة أعراضا مهمة لحالة الاقتصاد، وسجلت تونس في السنوات الثلاث الماضية انخفاضا في قيمة الدينار بنحو 40 % تجاه الاورو و بنحو 25% إزاء الدولار الأمريكي وهذا نتاج طبيعي وفق الخبير الاقتصادي الصادق جبنون لضعف الصادرات التونسية خاصة من الفسفاط والنفط وضعف الإنتاجية، لكن السؤال الذي يشغل بال الرأي العام لماذا برز هذا الانحدار في قيمة الدينار في السنوات الأخيرة وهل للبنك المركزي دور فيه؟

ويفسر رئيس جمعية الحوكمة التونسية الخبير الاقتصادي معز الجودي ازمة الدينار التونسي بضعف النمو الاقتصادي وتراجع مناخ الاعمال وبطء نسق الاصلاحات والتي دفعت كلها الى فقدان الفاعلين الاقتصاديين الثقة في الدينار واستبداله بالعملات الاجنبية عند التداول، ولتجاوز هذا الوضع يقترح الجودي القيام باصلاحات وببرنامج انقاذ واعادة تنشيط اقتصادي وجملة من القرارات تأخذ مداها المتوسط والطويل.

قانون قلب المعادلة

وتشخيص الازمة النقدية يروم العديد من التحليلات وفي هذا السياق يعود الخبير الاقتصادي مراد الحطاب إلى تاريخ 26 افريل 2016 متى تمت المصادقة على قانون مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي لإبراز نقطة مهمه حيث أن البنك المركزي ومنذ بعثه سنة 1958 كانت له 4 مهام أساسية هي صك العملة ومجابهة التضخم والحفاظ على التوازنات العامة للدولة و حماية العملة الوطنية من تقلبات أسعار الصرف، وبمقتضى القانون الجديد الذي يكرس استقلاليته وُجهت مهامه الثلاث الأخيرة المهتمة بمسالة الدينار والتضخم و المالية العمومية الى السلطات المالية اي وزارة المالية ورئاسة الحكومة والاطر التي تشرف على هذا الشأن بناء على التصور العام لصندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدائنة التي ترى من الضروري تحقيق استقلالية البنوك المركزية في « الاقتصاديات الحرة» وعلى هذه الشاكلة انتقل البنك المركزي وفق الصادق جبنون من دور حارس العملة ومقاوم التضخم المالي والمحافظ على سلامتها والمحفز للنمو كما هو الدور لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي و كما هو معمول به في انقلترا الى المنظومة الجديدة التي يسوق لها صندوق النقد الدولي حيث يتوقف دوره عند عتبة حراسة العملة فحسب ويضيف عضو اللجنة الاستراتيجية للدائرة المالية التونسية نبيل شندورة بأن البنك المركزي يلعب دور الموازنة بين المنحى في تهدئة الاتجاه التضخمي والحفاظ على مستوى معين من التنافسية وهذا يفسره جبنون بان تسعير الدينار ولئن بات يخضع الى العرض والطلب وتحديد القيمة في السوق فانه يبقى شبه حر وليس في حالة تعويم كامل كما يعتقد البعض.

أي دور للبنك المركزي ؟

ويتردد في الاوساط المالية وداخل الرأي العام حديث بشأن تعويم الدينار وتركه «فريسة» لتحديد قيمته في سوق التداول على قاعدة العرض والطلب حيث توجه الاتهامات عادة الى البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية مملاة من صندوق النقد الدولي لترك عملية تحديد قيمة الدينار دون تدخل في السوق المالية على قاعدتي العرض والطلب وفي هذا السياق يوضح الكاتب العام للبنك المركزي أحمد طرشي لـ «الشروق» ان سياسية البنك تقوم على ابقاء سعر صرف الدينار ضمن مسار متوازن من خلال نمو حقيقي يعكس مقومات الاقتصاد الوطني والتوزانات الداخلية والخارجية ويفضي هذا الامر الى تراجع سعر صرف الدينار في حال ازدياد الضغوطات الناجمة عن العوامل الخارجية مع العودة الى طبيعته كلما تم التحكم في هذه العوامل مضيفا أن الحلول المقترحة للخروج من هذا الركود كامنة في توفير ظروف استعادة النمو بشكل قوي وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار بشكل هيكلي يفرض على تونس تصور خارطة عمل طوعية ترتكز على تحقيق التوازنات الكبرى والتحكم في العجز التجاري وعجز الميزانية

وصفة الانقاذ

وعلى اختلاف التشخيصات للداء الذي اصاب العملة المحلية يقترح خبراء الشأن لـ «الشروق» جملة من المقترحات محفزة لاسترجاع الدينار قيمته امام العملات الاجنبية لعل اهمها عودة إنتاج الثروة وخاصة تلك التي تدر العملة الصعبة كالفسفاط و المحروقات وزيت الزيتون والخدمات السياحية ونحوها علاوة على رفع كل العراقيل أمام التصدير ومن قبلها الحد من التوريد حيث يوصي الخبير الاقتصادي الصادق جبنون بالحد من التوريد العشوائي للكماليات عبر طرح معادلة احراجية قوامها كم يكفي من لتر زيت زيتون و طن تُمور مصدر لتغطية استيراد سيارات فاخرة تستنزف الطاقة وميزانية الدعم

ويضيف مراد الحطاب أن مسؤولية الانقاذ باتت اليوم بيد وزارتي المالية ووزارة التجارة على وجه الخصوص حيث يستدعي الوضع ضرورة تعديل الميزان التجاري على ضوء الارقام المفزعة والتي أشّرت في نهاية العام الماضي على عجز تجاري بقيمة 15 الفا و 532 مليون دينار وكم مهول من التوريد قيمته 50 الف مليار بما يضاهي كافة واردات المغرب العربي والحلول في رأيه تكمن في مزيد التدقيق في التوريد ومزيد الرقابة الفنية على السلع المستوردة وخاصة منها المقلدة والتي جعلت النسيج الصناعي يخسر شهريا نسبة 1 في المائة من مقدرته الانتاجية اذ انه من العار هنا ان يتم تقليد حنفيات تونسية ذات جودة عالية على سبيل المثال في جنوب شرق آسيا ولفّها في تونس دون رقابة صارمة.

أي ضمانات لعودة استقرار الدينار

واذ يتبين أن استرجاع الدينار لعافيته مشروط باصلاحات هيكلية متوسطة المدى للحد التدريجي من العجز المتفاقم في الميزان التجاري وميزان الدفوعات وايضا بعنصر الثقة في العملة المحلية فان بوادر الانفراج تطفو في المشهد بشكل نسبي ويتطلب مزيد العمل عليها ومن ذلك يرى الخبير الاقتصادي محسن حسن ان تراجع مدخرات العملة الصعبة لا يعد مؤشرا خطيرا باعتباره ظرفيا و ليس هيكليا مشيرا إلى ان الثلاثية الثانية من السنة الحالية ستشهد تحسنا في هذا المجال وذلك نتيجة لحصول تونس على قسط قرض صندوق النقد الدولي و خروجها مرة أخرى إلى السوق المالية والتطور الملحوظ في زيادة الاستثمارات الخارجية في البلد.

ويؤكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب بداية استرجاع الدينار لعافيته النسبية في مطلع السنة الحالية حيث تفيد الارقام الرسمية بلوغ الاورو قيمة 2 فاصل 92 دينارا و بلوغ الدولار 2 فاصل 4 دينار مرجعا ذلك الى مجهود ايجابي لعبه البنك المركزي من خلال فرضه لرقابة صارمة في مستوى توريد 841 منتوجا.

و يثمن الحطاب وجود الارادة السياسية والمالية والنقدية في تجاوز الوضع الصعب والخروج من عنق الزجاجة مشيرا الى ان كل الصعوبات المتعلقة بالدينار والتضخم والمالية العمومية ليست عصية عن الحل، حيث أن العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها تحمل في طياتها بذور الانفراج وتضمن عودة الاستقرار لقيمة الدينار ومنها إقرار التقشف في التسيير الإداري اذ من غير المقبول إطلاقا وجود 38 ألف سيارة إدارية اي بما يقارب عدد سيارة التاكسي في تونس (60 ألفا) وأن يكون حجم مصاريف الوقود في حدود 540 مليارا.

وفي المُحصلة يجمع خبراء المجال أن لازمة الدينار عوامل عدة هي في مجملها تراكمية زادت صعوبة الظرف من حدتها غير أنها في العموم يوصف فيها الاقتصاد بالركود ولم تبلغ بعد حجم المستوى الكارثي وان هذا التشخيص في الغالب لا يهدف الى تفصي الجميع من المسؤولية بقدر ما يلزم الحكومة التي هي ازاء تركة ثقيلة بضرورة تحلي جميع اعضائها بالحس الاجتماعي والعمل بجدية على محاربة الفقر الذي توسعت خارطته والقيام بخطوات عملية من بينها رفع الانتاجية والتعريف بالسياسات القطاعية من خلال تنويع الصادرات عبر دعم الصناعات التحويلية والصناعات المجددة وتخفيض وتيرة الواردات واعادة حوكمة المؤسسات العمومية بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والتحكم في الاستهلاك و الطاقة ومراجعة السياسة التجارية ومكافحة التهريب والتجارة الموازية من خلال تطبيق القانون بما يهيئ الارضية امام استعادة الدينار لعافيته و تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم صعوبة الظرف.

مادا يعني تعويم الدينار؟

ويعرّف مفهوم تعويم العملة المحلية كالدينار مثلا بأن يصبح متروكا للمتعاملين بالعملة الاجنبية ليحددوا قيمته الحقيقية في التبادلات دون تدخل من الدولة والبنك المركزي سواء لضخ سيولة تساعد العملة المحلية على استرجاع قيمته والصمود امام العملات الاجنبية أو امتصاص الكميات الزائدة من العملات في سوق الصرف وضخها عند الحاجة .

ويرى عدد من المحللين الماليين ان تونس لم تنخرط في سياسة التعويم الكامل للدينار بل أن سياستها النقدية حدت من تدخلات البنك المركزي.

3 أسئلة ... 3 أجوبة

ما آثار انهيار الدينار مقابل الدولار والاورو؟

يؤكد الخبراء الماليون والاقتصاديون أن لتراجع قيمة الدينار التونسي أمام الدولار والاورو تداعيات ملموسة بدأت فعليا في البروز من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة للتضخم ومزيد تآكل المقدرة الشرائية، ويدفع تواصل تدهور الدينار الحكومة الى استنزاف مدخراتها من العملة الصعبة في سياق تغطية الواردات وفي استخلاص الديون الكبرى وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع مخزون العملة الصعبة مثلما حدث مؤخرا حيث نزل حجم العملة الصعبة إلى ما يغطي 86 يوم توريد فحسب، ولا تهم تداعيات انحدار قيمة الدينار المواطنين فحسب بل تتعدى ذلك إلى المؤسسات المنتجة والموردة للمواد الأولية حيث تتضاعف أسعارها بمعنى ان التداعيات تمس الاقتصاد الوطني ككل.

كما تبرز تداعيات تراجع الدينار التونسي على الدولة في مستوى تسديد الديون حيث ترتفع اليا اقساطها على اعتبار أنّ المبالغ المسترجعة يضاف اليها الفارق المسجل في تراجع قيمة العملة المحلية امام العملة الصعبة.

كيف واجهت تونس الأزمة النقدية؟

اعلن البنك المركزي انه ليست له سياسة في تخفيض العملة وانه سيساند الدينار ويتدخل في الحالات القصوى واذ يفسر تقلص دوره التعديلي بقانونه الاساسي الجديد فان تدخلاته لم تنقطع تماما بشهادة خبراء المجال للعب دور حمائي ، وحاولت الحكومة مطلع افريل من السنة الماضية بعث رسائل طمأنة للتخفيف من حدة المخاوف حيث بينت أن تراجع تدخل البنك المركزي في دعم وتعديل الدينار لن يكون دفعة واحدة بل بشكل تدريجيا ، تطمينات تلتها في نهاية السنة بعض الاجراءات الاولوية كتشديد الرقابة لمنع توريد جملة من المنتجات اوردها البنك المركزي في قائمة منشورة علاوة على اعلان يوسف الشاهد الدخول في برنامج لانعاش الاقتصاد ودفع محركات النمو وتحفيز التصدير ويرى فيها خبراء المجال انها مازالت في حاجة الى اجراءات اخرى كالقضاء على مسالك التوزيع العشوائية والاقتصاد الموازي لمجابهة الهبوط الحاد للدينار، فضلا عن الحدّ من غلاء أسعار المواد الغذائية حتى لا تتاثر المقدرة الشرائية للمواطن.

بماذا ينصح الخبراء لتعافي الدينار التونسي؟

انطلاقا من توصيف الوضع المالي بحالة الركود الاقتصادي اي تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الاجمالي لمدتين متعاقبتين يتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن تكون الازمة الحاصلة للدينار التونسي ظرفية وغير هيكلية وللخروج منها يقدمون جملة من التوصيات والمقترحات متوسطة و بعيدة الامد.

ومن بين الامور التي ينتقدونها هؤلاء المحللون التوريد العشوائي للكماليات و البضائع المقلدة بالعملة الصعبة بما يزيد في تفاقم حجم العجز التجاري اضافة الى ضعف الصادرات الناجم عن وضعية المؤسسات الصعبة من ناحية و تعطل الانتاج من ناحية ثانية و غياب محفزات للاستثمار الخارجي وفي التصدير

ويلاحظ المحللون وجود مسارات مالية غير رسمية في الاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الجبائي من الممكن مجابهته بوصغه قطاع غير مهيكل يكلف الدولة خسائر فادحة علاوة على ضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد في الحرب على الفساد للحد من اهدار اموال طائلة خارج سوق الصرف يضاف اليها برنامج الحوكمة الرشيدة

اعداد أشرف الرياحي