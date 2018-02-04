فرنسا: حزب ماكرون يخسر في انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان

-
09:22الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في اصطدام قطارين
05 فيفري 2018
-
09:14حريق بمأوى للحافلات بباب الخضراء.. والحماية المدنية تتدخل
05 فيفري 2018
-
08:44فرنسا: حزب ماكرون يخسر في انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان
05 فيفري 2018
-
08:30عاصفة ثلجية "غير مسبوقة" تضرب موسكو
05 فيفري 2018
-
23:53اغلاق المدارس الاثنين في طهران بسبب التلوث
04 فيفري 2018
-
23:40الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم فالنسيا ويقلص الفارق خلف برشلونة
04 فيفري 2018
-
-
22:30المغرب يتوج بلقب أفريقيا للمحليين
04 فيفري 2018
-
21:58أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري السعودي
04 فيفري 2018
-
21:54في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو
04 فيفري 2018
-
21:40فقدان سفينة طاقمها 22 هنديا في خليج غينيا منذ الجمعة
04 فيفري 2018
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
خسر الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان أمس الأحد في أول اختبار انتخابي منذ فوز الحزب بأغلبية كبيرة في يونيو الماضي.
وفاز بهذين المقعدين في المجلس الأدنى من البرلمان حزب الجمهوريين المحافظ في تعزيز لزعيمه الجديد لوران ووكيز وهو من منتقدي ماكرون بشدة. ويرفض ووكيز ماكرون ويصفه بأنه بعيد تماما عن الريف الفرنسي وضعيف من الناحية الأمنية.
ومازال حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه ماكرون يسيطر على309 مقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا لكن شعبية ماكرون شهدت تراجعا منذ توليه السلطة.
وقال ووكيز في بيان "إنها ضربة تعاقب بشدة سياسات الحكومة التي يحكم مواطنونا بقسوة على تأثيرها على أرض الواقع فالضرائب ترتفع على الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات وهناك انفجار غير مسبوق في الهجرة والجريمة".
وأجريت هذه الانتخابات الجزئية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية بفرنسا بطلان نتائجها التي أُعلنت العام الماضي.
خسر الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان أمس الأحد في أول اختبار انتخابي منذ فوز الحزب بأغلبية كبيرة في يونيو الماضي.
وفاز بهذين المقعدين في المجلس الأدنى من البرلمان حزب الجمهوريين المحافظ في تعزيز لزعيمه الجديد لوران ووكيز وهو من منتقدي ماكرون بشدة. ويرفض ووكيز ماكرون ويصفه بأنه بعيد تماما عن الريف الفرنسي وضعيف من الناحية الأمنية.
ومازال حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه ماكرون يسيطر على309 مقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا لكن شعبية ماكرون شهدت تراجعا منذ توليه السلطة.
وقال ووكيز في بيان "إنها ضربة تعاقب بشدة سياسات الحكومة التي يحكم مواطنونا بقسوة على تأثيرها على أرض الواقع فالضرائب ترتفع على الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات وهناك انفجار غير مسبوق في الهجرة والجريمة".
وأجريت هذه الانتخابات الجزئية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية بفرنسا بطلان نتائجها التي أُعلنت العام الماضي.
-
09:22الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في اصطدام قطارين
05 فيفري 2018
-
09:14حريق بمأوى للحافلات بباب الخضراء.. والحماية المدنية تتدخل
05 فيفري 2018
-
08:44فرنسا: حزب ماكرون يخسر في انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان
05 فيفري 2018
-
08:30عاصفة ثلجية "غير مسبوقة" تضرب موسكو
05 فيفري 2018
-
23:53اغلاق المدارس الاثنين في طهران بسبب التلوث
04 فيفري 2018
-
23:40الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم فالنسيا ويقلص الفارق خلف برشلونة
04 فيفري 2018
-
-
22:30المغرب يتوج بلقب أفريقيا للمحليين
04 فيفري 2018
-
21:58أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري السعودي
04 فيفري 2018
-
21:54في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو
04 فيفري 2018
-
21:40فقدان سفينة طاقمها 22 هنديا في خليج غينيا منذ الجمعة
04 فيفري 2018
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018