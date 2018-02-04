غدا الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد بلعيد:غابت الحقيقة... وحضرت الاتهامات والاحتجاجات ؟

تونس- الشروق- :

تحيي تونس غدا الذكرى السوداء الخامسة لأول عملية اغتيال سياسي طالت الشهيد شكري بلعيد وسط غياب حقيقة الحدث المشؤوم وملابسته وفي ظل جدل سياسي محتدم واتهامات متبادلة.

وخيمت مشاعر الصدمة والحزن والهلع كل تونس إزاء أول حادثة اغتيال تشهدها تونس في تاريخها الحديث إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد سنة 1952 ، ذلك هو المشهد العام ليوم 6 فيفري 2013 الذي نستحضره اليوم بتواصل غياب حقيقة الملابسات وتعاظم التجاذبات السياسية حول الحدث، فعلى الرغم من مرور 5 سنوات وتعهد رئيس الجمهورية بكشف كل الملابسات لا يزال المسار القضائي بعيدا عن تحديد الجناة الفعليين للعملية.

وانطلق المسار القضائي وأولى جلسات المحاكمة في ماي 2015 مرورا بالتحقيق مع عدد كبير من العناصر الارهابية وصولا الى قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بالعاصمة يوم 25 جانفي الماضي تأخير النظر في الجزء الثاني من قضية الإغتيال إلى يوم 20 فيفري المقبل على خلفية عدم توصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف إلى إتمام الأشغال التي طلبتها منه دائرة الإتهام.

وبعيدا عن المسؤولية القضائية الموكولة الى العدالة ظلت المسؤولية السياسية للاغتيال ترافق الملف وتتغذى بغموض التفاصيل ملقية بظلالها على المشهد السياسي ومضاعفة في حجم الاتهامات المتبادلة فيها من سنة الى أخرى حيث قالت أرملة الشهيد شكري بلعيد، بسمة بلعيد، خلال تدشين ساحة الشهيد في السنة الماضية أنّ هناك قوى سياسية تضغط حتى لا تظهر الحقيقة «وهو الموقف نفسه المتواتر في تصريحات قيادات الجبهة الشعبية التي تعتبر أنّ تأخر ظهور الحقيقة ليس لأسباب تقنية أو قانونية وإنما مرده اسباب سياسية حيث أن الائتلاف السياسي الحالي ليس من مصلحته كشفها وتعبر بين الفينة والاخرى على اتهام بتورط حركة النهضة اخلاقيا وسياسيا فيه.

في المقابل تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات في كل مرة وترى فيها مزايدات سياسية وتعطيل للمسار التحقيقي القضائي وأن البعض لا يريد تصديق نتائج التحقيقات الاولوية في مسعى لتوريط الخصوم وتشويههم الدائم وهو مادفع بعدد من قياداتها في مرات عديدة الى المطالبة بضرورة الوصول الى كشف حقيقة الاغتيالات السياسية لرفع اللبس ، غير أن حصيلة 5 سنوات من الغموض دفعت الى تزايد الاتهامات وتفرق دم الشهيد بين القبائل السياسية.

وبين الاتهامات المتبادلة والمتواصلة بأقل حدة يبرز خط ثالث يكاد يؤمن فيه انصاره من بين المتابعين والفاعلين السياسيين بوجود عمل استخباراتي خارجي منظم استهدف عملية الاستقرار لتقويض بناء الانتقال الديمقراطي في تونس عبر اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومن بعده الشهيد محمد البراهمي لتعكير الساحة السياسية وادخال البلاد في الفوضى بهدف إعادة خلط الاوراق انذاك.

غدا تحيي تونس الذكرى المشؤومة الخامسة لاغتيال الشهيد والمعارض الشرس شكري بلعيد بشكل خافت مقارنة بالسنوات الماضية حيث تقدم الهيئة الوطنية للمحامين بدار المحامي غدا عرضا لآخر المستجدات القضائية المتعلقة بموضوع الاغتيال يضاف اليه تدشين لمعرض وثائقي عن مسيرة الفقيد فيما تواصل الجبهة الشعبية وقفاتها الاحتجاجية الدورية للكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد بما يشكل فكرة عامة قوامها أن حالة الترقب والانتظار متواصلة ولو طال امدها لمعرفة ملابسات الاغتيال وتحديد المسؤوليات القضائية والسياسية والاخلاقية فيه.

أشرف الرياحي