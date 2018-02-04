وخزة

حمّام ..نساء

منوعة هدرة أخرى في تلفزتنا الوطنية المصونة ليست هادفة ولا حمّالة لقضايا اجتماعية مع ضيوف الحصّة بل تحوّلت إلى سهرة ماجنة كلّ الكلام فيها مباح حتى تلك الألفاظ والهمزات واللّمزات الخادشة للحياء وكذلك التلميحات و«النبزات» التي يوجهها الضيوف لبعضهم وكأنّهم في حمّام نساء.

فباستثناء بعض الشذرات الجيدة لحاتم بلحاج في «هدرة أخرى» فإن بقية الفقرات كلّها هدرة فارغة.





مبروك خضري