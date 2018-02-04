في60 ثانية

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هل يتخلى معلول عن كوليبالي؟

بعد كل المجهودات المبذولة لتجنيس الايفواري فوسيني كوليبالي والحاقه بالمنتخب الوطني يبدو ان المدرب نبيل معلول يفكر بجدية في التخلي عنه بعد ان اكتشف تواضع امكاناته وعدم قدرته على تقديم الاضافة للمنتخب الذي يتاهب للمشاركة في المونديال ولا شك في ان هذا القرار يقيم الدليل على حجم الفوضى في منتخب النسور.

تعزيز التعاون الثقافي

دعما للعلاقات الثقافية بين البلدين أهدت تونس للسنغال مجموعة من الإصدارات المختلفة تتضمن كتبا أدبية وتاريخية وعلمية، وقد تولت سفارة تونس بداكار، منذ يومين، تسليمها لوزارة الثقافة السنغالية.

السعودية تقدم هبة لتونس

أفاد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي بأكثر من 5.3 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 12.6 مليون دينار تونسي) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.