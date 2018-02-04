في60 ثانية

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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
هل يتخلى معلول عن كوليبالي؟
بعد كل المجهودات المبذولة لتجنيس الايفواري فوسيني كوليبالي والحاقه بالمنتخب الوطني يبدو ان المدرب نبيل معلول يفكر بجدية في التخلي عنه بعد ان اكتشف تواضع امكاناته وعدم قدرته على تقديم الاضافة للمنتخب الذي يتاهب للمشاركة في المونديال ولا شك في ان هذا القرار يقيم الدليل على حجم الفوضى في منتخب النسور.
تعزيز التعاون الثقافي
دعما للعلاقات الثقافية بين البلدين أهدت تونس للسنغال مجموعة من الإصدارات المختلفة تتضمن كتبا أدبية وتاريخية وعلمية، وقد تولت سفارة تونس بداكار، منذ يومين، تسليمها لوزارة الثقافة السنغالية.
السعودية تقدم هبة لتونس
أفاد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي بأكثر من 5.3 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 12.6 مليون دينار تونسي) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.
هل يتخلى معلول عن كوليبالي؟
بعد كل المجهودات المبذولة لتجنيس الايفواري فوسيني كوليبالي والحاقه بالمنتخب الوطني يبدو ان المدرب نبيل معلول يفكر بجدية في التخلي عنه بعد ان اكتشف تواضع امكاناته وعدم قدرته على تقديم الاضافة للمنتخب الذي يتاهب للمشاركة في المونديال ولا شك في ان هذا القرار يقيم الدليل على حجم الفوضى في منتخب النسور.
تعزيز التعاون الثقافي
دعما للعلاقات الثقافية بين البلدين أهدت تونس للسنغال مجموعة من الإصدارات المختلفة تتضمن كتبا أدبية وتاريخية وعلمية، وقد تولت سفارة تونس بداكار، منذ يومين، تسليمها لوزارة الثقافة السنغالية.
السعودية تقدم هبة لتونس
أفاد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي بأكثر من 5.3 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 12.6 مليون دينار تونسي) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018