عاصفة ثلجية "غير مسبوقة" تضرب موسكو

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أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أن موسكو ومدنا روسية أخرى تعرضت لعاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها في تاريخ الأرصاد الجوية.
ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) عن مصادر في الأرصاد الجوية قولها إن حجم الثلوج التي سقطت في موسكو خلال اليومين الماضيين بلغ 38 سنتيمترا أي أكثر من الكمية المتوقعة شهريا في فصل الشتاء.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يزيد تساقط الثلوج ليصل إلى ما يقارب 15 سنتيمترا في موسكو.
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 ألف حافلة شاركت في عملية تنظيف الشوارع والساحات من الثلوج كما نقلت عن مصادر طبية قولها إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة العاصفة التي أدت كذلك إلى سقوط أكثر من ألفي شجرة نتيجة تراكم الثلوج عليها وتحطيم عشرات السيارات.
وذكرت أن تراكم الثلوج تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن 150 تجمعا سكانيا في ضواحي موسكو فيما يعمل الخبراء على مدار الساعة من أجل معالجة آثار هذه العاصفة الثلجية غير المسبوقة.
وأشارت إلى أن العسكريين الروس المرابطين في ضواحي موسكو شاركوا كذلك في إزالة آثار العاصفة الثلجية.
وعلى نفس الصعيد أعلنت سلطات المطارات في موسكو إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة فوق العاصمة الروسية.
وأعلن عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين أن جميع أجهزة الدولة تعمل بلا انقطاع على معالجة الوضع وقرر جعل الدراسة في المدارس طوعية حتى انتهاء العاصفة.
أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أن موسكو ومدنا روسية أخرى تعرضت لعاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها في تاريخ الأرصاد الجوية.
ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) عن مصادر في الأرصاد الجوية قولها إن حجم الثلوج التي سقطت في موسكو خلال اليومين الماضيين بلغ 38 سنتيمترا أي أكثر من الكمية المتوقعة شهريا في فصل الشتاء.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يزيد تساقط الثلوج ليصل إلى ما يقارب 15 سنتيمترا في موسكو.
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 ألف حافلة شاركت في عملية تنظيف الشوارع والساحات من الثلوج كما نقلت عن مصادر طبية قولها إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة العاصفة التي أدت كذلك إلى سقوط أكثر من ألفي شجرة نتيجة تراكم الثلوج عليها وتحطيم عشرات السيارات.
وذكرت أن تراكم الثلوج تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن 150 تجمعا سكانيا في ضواحي موسكو فيما يعمل الخبراء على مدار الساعة من أجل معالجة آثار هذه العاصفة الثلجية غير المسبوقة.
وأشارت إلى أن العسكريين الروس المرابطين في ضواحي موسكو شاركوا كذلك في إزالة آثار العاصفة الثلجية.
وعلى نفس الصعيد أعلنت سلطات المطارات في موسكو إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة فوق العاصمة الروسية.
وأعلن عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين أن جميع أجهزة الدولة تعمل بلا انقطاع على معالجة الوضع وقرر جعل الدراسة في المدارس طوعية حتى انتهاء العاصفة.
-
09:22الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في اصطدام قطارين
05 فيفري 2018
-
09:14حريق بمأوى للحافلات بباب الخضراء.. والحماية المدنية تتدخل
05 فيفري 2018
-
08:44فرنسا: حزب ماكرون يخسر في انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان
05 فيفري 2018
-
08:30عاصفة ثلجية "غير مسبوقة" تضرب موسكو
05 فيفري 2018
-
23:53اغلاق المدارس الاثنين في طهران بسبب التلوث
04 فيفري 2018
-
23:40الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم فالنسيا ويقلص الفارق خلف برشلونة
04 فيفري 2018
-
-
22:30المغرب يتوج بلقب أفريقيا للمحليين
04 فيفري 2018
-
21:58أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري السعودي
04 فيفري 2018
-
21:54في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو
04 فيفري 2018
-
21:40فقدان سفينة طاقمها 22 هنديا في خليج غينيا منذ الجمعة
04 فيفري 2018
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018