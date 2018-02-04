انشغال كبير

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بحالة التوتر التي شهدتها العلاقة بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهة وبعض الأجهزة الأمنية والنقابات التي تمثلها من جهة أخرى مما جعل الساحة الإعلامية الوطنية تعيش حالة احتقان.

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