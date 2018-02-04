إضراب عام وطني

ينفذ أعوان وإطارات وزارة النقل غدا، إضرابا عاما وطنيّا بكامل تراب الجمهورية، بمقرات العمل، وذلك احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب المهنية من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بمراقبي النقل البرّي على الطرقات ومنحة الاشراف.