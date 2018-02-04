إضراب عام وطني
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
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20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
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19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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إضراب عام وطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
ينفذ أعوان وإطارات وزارة النقل غدا، إضرابا عاما وطنيّا بكامل تراب الجمهورية، بمقرات العمل، وذلك احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب المهنية من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بمراقبي النقل البرّي على الطرقات ومنحة الاشراف.
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إضراب عام وطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
ينفذ أعوان وإطارات وزارة النقل غدا، إضرابا عاما وطنيّا بكامل تراب الجمهورية، بمقرات العمل، وذلك احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب المهنية من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بمراقبي النقل البرّي على الطرقات ومنحة الاشراف.
شوقي الطبيب يحذّر
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي...المزيد >>
رسالة محبة وسلام
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختار نادي الأطفال بالمنيهلة من ولاية أريانة أن يخاطب العالم بلغة الفن والإبداع ويبعث رسالة محبة وسلام لكل...المزيد >>
جولة جديدة من المفاوضات
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من المنتظر أن يجتمع اليوم، بأحد النزل بالعاصمة، أكثر من 250 متفاوضا في القطاع الخاص تحضيرا لجولة جديدة من...المزيد >>
تتويج تونسي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحصلت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، على المرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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