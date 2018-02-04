225 مليون دينار لإحداث فرص عمل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ترتكز الخطة الوطنية للتشغيل لسنة 2018 على 3 محاور أساسية تهتم بإحداث مواطن شغل بالقطاع الخاص وبملائمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل وبمعالجة الاخلالات الهيكلية وبكلفة إضافية تقدر بـ 225 مليون دينار.

شوقي الطبيب يحذّر حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي... المزيد >>

رسالة محبة وسلام اختار نادي الأطفال بالمنيهلة من ولاية أريانة أن يخاطب العالم بلغة الفن والإبداع ويبعث رسالة محبة وسلام لكل... المزيد >>

جولة جديدة من المفاوضات من المنتظر أن يجتمع اليوم، بأحد النزل بالعاصمة، أكثر من 250 متفاوضا في القطاع الخاص تحضيرا لجولة جديدة من... المزيد >>