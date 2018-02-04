الدولة تسترجع 127 هكتارا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بزغوان يوم الجمعة الماضي، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 127 هك ، يعرف بهنشير مارسال كائن بسمنجة من معتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان.

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