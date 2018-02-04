سفارة دولة فلسطين في تونس تكرّم نور قمر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بادرت مؤخرا سفارة دولة فلسطين في تونس بتكريم الطفلة الموهوبة نور قمر التي أدت أغنية «حماة القدس».وتم تلحين هذه الأغنية من طرف الفنان القدير ربيع الزموري وكتابة كلماتها من طرف الشاعر علي اللواتي. وتم اعدادها الشهر الماضي بالتزامن مع احتجاجات ضد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترومب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

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