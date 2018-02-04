تتويج تونسي

تحصلت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، على المرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة الرابعة في الترتيب العالمي العام في المسابقة الدولية للاختراع بتايوان، بفضل الطفلتين زينب بن ابراهيم 13 سنة ، (اصغر مشاركة خلال هذه البطولة) ، وصفاء بن الحاج حسين ( 15 سنة).