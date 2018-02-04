جولة جديدة من المفاوضات

من المنتظر أن يجتمع اليوم، بأحد النزل بالعاصمة، أكثر من 250 متفاوضا في القطاع الخاص تحضيرا لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، وفق ما أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية.