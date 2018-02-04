رسالة محبة وسلام

اختار نادي الأطفال بالمنيهلة من ولاية أريانة أن يخاطب العالم بلغة الفن والإبداع ويبعث رسالة محبة وسلام لكل الشعوب في المشرق والمغرب من خلال أوبيريت «نداء السلام»، التي قدمها أطفال النادي، أمس، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، تحية لفلسطين.