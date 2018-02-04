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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الأخبار السياسية
شوقي الطبيب يحذّر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي الاحتياجات الخصوصية لتزيين القائمات الانتخابية بالدوائر البلدية أو توظيفهم لغايات غير نزيهة» وفق تعبيره.

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الأخبار السياسية
شوقي الطبيب يحذّر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي الاحتياجات الخصوصية لتزيين القائمات الانتخابية بالدوائر البلدية أو توظيفهم لغايات غير نزيهة» وفق تعبيره.

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شوقي الطبيب يحذّر
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي...
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رسالة محبة وسلام
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
جولة جديدة من المفاوضات
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
من المنتظر أن يجتمع اليوم، بأحد النزل بالعاصمة، أكثر من 250 متفاوضا في القطاع الخاص تحضيرا لجولة جديدة من...
المزيد >>
تتويج تونسي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحصلت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، على المرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
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