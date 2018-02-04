شوقي الطبيب يحذّر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي الاحتياجات الخصوصية لتزيين القائمات الانتخابية بالدوائر البلدية أو توظيفهم لغايات غير نزيهة» وفق تعبيره.

شوقي الطبيب يحذّر حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب خلال ندوة بالعاصمة أمس، من ما وصفه «استغلال الأحزاب لذوي... المزيد >>

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