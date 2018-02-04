ريال مدريد يشرع في «عملية التجميل» .. نجوم على قائمة الرحيل ورونالدو ينجو من الغربال

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه، خلال الصيف المقبل، وتجديد دماء الفريق الملكي في المرحلة المقبلة. ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، خاصة في الليغا، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب. وفي هذا الصدد توقعت صحيفة «إكسبريس» عددا من الأسماء التي يمكن أن ترحل عن صفوف المرينغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتوقعت الصحيفة رحيل ثلاثي خط الوسط لوكا مودريتش، توني كروس، ماتيو كوفاسيتش، وصانع الألعاب ايسكو، بالإضافة الى المهاجم كريم بنزيمة الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه. كما توقعت الصحيفة رحيل جناح بلاد الغال غاريث بيل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات المتكررة، بينما توقعت بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض وذلك بسبب أن ناديه السابق مانشستر يونايتد الوحيد القادر على تحمل تكلفته غير متحمس للتعاقد معه مجددا. وبالنسبة للجناح الشاب ماركو أسينسيو قالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد قد تستغل اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا به وتدرجه في صفقة تبادلية لضم نجم كبير لصفوف النادي العاصمي. من ناحية أخرى توقعت الصحيفة بقاء حارس المرمى كيلور نافاس رغم الشائعات التي تتحدث عن اهتمام لوس بلانكوس بديفيد دي خيا و تيبو كورتوا.