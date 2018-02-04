ريال مدريد يشرع في «عملية التجميل» .. نجوم على قائمة الرحيل ورونالدو ينجو من الغربال

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ينوي نادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه، خلال الصيف المقبل، وتجديد دماء الفريق الملكي في المرحلة المقبلة. ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، خاصة في الليغا، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب. وفي هذا الصدد توقعت صحيفة «إكسبريس» عددا من الأسماء التي يمكن أن ترحل عن صفوف المرينغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتوقعت الصحيفة رحيل ثلاثي خط الوسط لوكا مودريتش، توني كروس، ماتيو كوفاسيتش، وصانع الألعاب ايسكو، بالإضافة الى المهاجم كريم بنزيمة الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه. كما توقعت الصحيفة رحيل جناح بلاد الغال غاريث بيل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات المتكررة، بينما توقعت بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض وذلك بسبب أن ناديه السابق مانشستر يونايتد الوحيد القادر على تحمل تكلفته غير متحمس للتعاقد معه مجددا. وبالنسبة للجناح الشاب ماركو أسينسيو قالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد قد تستغل اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا به وتدرجه في صفقة تبادلية لضم نجم كبير لصفوف النادي العاصمي. من ناحية أخرى توقعت الصحيفة بقاء حارس المرمى كيلور نافاس رغم الشائعات التي تتحدث عن اهتمام لوس بلانكوس بديفيد دي خيا و تيبو كورتوا.
ينوي نادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه، خلال الصيف المقبل، وتجديد دماء الفريق الملكي في المرحلة المقبلة. ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، خاصة في الليغا، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب. وفي هذا الصدد توقعت صحيفة «إكسبريس» عددا من الأسماء التي يمكن أن ترحل عن صفوف المرينغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتوقعت الصحيفة رحيل ثلاثي خط الوسط لوكا مودريتش، توني كروس، ماتيو كوفاسيتش، وصانع الألعاب ايسكو، بالإضافة الى المهاجم كريم بنزيمة الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه. كما توقعت الصحيفة رحيل جناح بلاد الغال غاريث بيل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات المتكررة، بينما توقعت بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض وذلك بسبب أن ناديه السابق مانشستر يونايتد الوحيد القادر على تحمل تكلفته غير متحمس للتعاقد معه مجددا. وبالنسبة للجناح الشاب ماركو أسينسيو قالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد قد تستغل اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا به وتدرجه في صفقة تبادلية لضم نجم كبير لصفوف النادي العاصمي. من ناحية أخرى توقعت الصحيفة بقاء حارس المرمى كيلور نافاس رغم الشائعات التي تتحدث عن اهتمام لوس بلانكوس بديفيد دي خيا و تيبو كورتوا.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018