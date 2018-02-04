اعتبر أسرع لاعب في تاريخ ليفربول ... صلاح يواصل أرقامه القياسية

يواصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، أرقامه المميزة، هذا الموسم، بعدما سجّل الهدف الأول لفريقه، امس الأحد أمام توتنهام في الجولة الـ26 من الدوري الانقليزي الممتاز. ويحمل هذا الهدف رقم 20 للدولي المصري في البريمييرليغ، هذا الموسم، ليقلّص الفارق مع متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة، مهاجم توتنهام هاري كين، الذي يملك في رصيده 21 هدفا. وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إن صلاح يعتبر أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى عشرين هدفا، وذلك بعد مشاركته في 25 مباراة في «البريمييرليغ».