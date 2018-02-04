أخبار النادي البنزرتي... هل يعوّض الورتاني وليد بن ثابت؟

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من المنتظر أن تعقد هيئة النادي البنزرتي اليوم إجتماعا مع المدرب وليد بن ثابت لبحث أسباب تراجع مردود الفريق في الفترة الأخيرة .
ورجحت بعض المصادر امكانية تعويضه بمدرب آخر حيث تم طرح اسم محمود الورتاني كبديل محتمل اذا ما أعرب وليد بن ثابت عن رغبته في الانسحاب.
في نفس الوقت أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة قد تقرر الإبقاء على وليد بن ثابت مع فرض الانضباط داخل المجموعة وتعيين مدير رياضي يشرف على الفريق و يتناقش مع المدرب دوريا.
من جهته أكد المدرب وليد بن ثابت الذي تعامل مع بعض العناصر كصديق قريب منهم في السن وهذا ما جعل بعض اللاعبين ربما يأخذون الأمر بسلبية أكد أنه سيغير أسلوب تعامله مع اللاعبين و سيفرض أكثر جدية و انضباط.
المؤكد أن قرارات منتظرة ستصدر اثر اجتماع اليوم اما تذهب الى تغيير الطاقم الفني أو تعيين مدير رياضي.
من المنتظر أن تعقد هيئة النادي البنزرتي اليوم إجتماعا مع المدرب وليد بن ثابت لبحث أسباب تراجع مردود الفريق في الفترة الأخيرة .
ورجحت بعض المصادر امكانية تعويضه بمدرب آخر حيث تم طرح اسم محمود الورتاني كبديل محتمل اذا ما أعرب وليد بن ثابت عن رغبته في الانسحاب.
في نفس الوقت أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة قد تقرر الإبقاء على وليد بن ثابت مع فرض الانضباط داخل المجموعة وتعيين مدير رياضي يشرف على الفريق و يتناقش مع المدرب دوريا.
من جهته أكد المدرب وليد بن ثابت الذي تعامل مع بعض العناصر كصديق قريب منهم في السن وهذا ما جعل بعض اللاعبين ربما يأخذون الأمر بسلبية أكد أنه سيغير أسلوب تعامله مع اللاعبين و سيفرض أكثر جدية و انضباط.
المؤكد أن قرارات منتظرة ستصدر اثر اجتماع اليوم اما تذهب الى تغيير الطاقم الفني أو تعيين مدير رياضي.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018