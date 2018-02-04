أخبار النادي البنزرتي... هل يعوّض الورتاني وليد بن ثابت؟

من المنتظر أن تعقد هيئة النادي البنزرتي اليوم إجتماعا مع المدرب وليد بن ثابت لبحث أسباب تراجع مردود الفريق في الفترة الأخيرة .

ورجحت بعض المصادر امكانية تعويضه بمدرب آخر حيث تم طرح اسم محمود الورتاني كبديل محتمل اذا ما أعرب وليد بن ثابت عن رغبته في الانسحاب.

في نفس الوقت أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة قد تقرر الإبقاء على وليد بن ثابت مع فرض الانضباط داخل المجموعة وتعيين مدير رياضي يشرف على الفريق و يتناقش مع المدرب دوريا.

من جهته أكد المدرب وليد بن ثابت الذي تعامل مع بعض العناصر كصديق قريب منهم في السن وهذا ما جعل بعض اللاعبين ربما يأخذون الأمر بسلبية أكد أنه سيغير أسلوب تعامله مع اللاعبين و سيفرض أكثر جدية و انضباط.

المؤكد أن قرارات منتظرة ستصدر اثر اجتماع اليوم اما تذهب الى تغيير الطاقم الفني أو تعيين مدير رياضي.





مراد الدلاجي