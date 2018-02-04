عيوننا عليهم.. الصرارفي والصخيري يتألّقان ...

واصل اللاعب الشاب بسام الصرارفي تألقه مع فريقه نيس حيث قدم مباراة كبيرة امام تولوز رغم الهزيمة بهدف لصفر ولم يحالفه الحظ في هذه المباراة عندما اصطمت كرته بالعارضة، واكد الصرارفي انه في تطور كبير من مباراة الى اخرى بعد ان الثقة الكبيرة التي منحها له مدربه في الفترة الاخيرة. من جانبه قدم الياس الصخيري مردودا متميزا مع فريقه مونبيليه وكان ثاني افضل لاعب في المباراة بفضل تمريراته الدقيقة والحاسمة التي قادت فريقه للفوز على انجي بهدفين لهدف.

اصابة لمعلول

لم يتمكن المدافع الايسر علي معلول عشية امس من مواصلة اللعب مع فريقه الاهلي المصري حيث غادر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بسبب اصابة عضلية تعرض اليها اثر نهاية الشوط الاول، ومن المنتظر أن يخضع معلول اليوم الاثنين لفحص طبي لتحديد فترة غيابه.

الفرجاني ينتصر وانذار للروج

في البطولة السعودية شاهدنا اول ظهور للفرجاني ساسي مع فريقه النصر ولعب مباراة كاملة ليفوز فريقه على أحد بهدفين لصفر كما لعب عشية امس الحارس أيمن البلبولي اول مباراة له مع نادي الباطن الذي واجه الهلال السعودي، وخاض فخر الدين بن يوسف الدقائق الاخيرة مع فريقه الاتفاق الفائز على الفتح بهدفين لواحد وانضم بن يوسف الى التشكيلة في الدقيقة 86 ليتحصل بعدها بدقيقة على انذار. في المقابل سجل عبد القادر الوسلاتي هدف فريقه الفتح منذ الدقيقة الخامسة. في البطولة البلجيكية تعادل نادي خينت مع ابين بهدف لهدف ولعب ديلان براون كأساسي في محور الدفاع، في حين واصل اللاعب لاري العزوني اللعب في مركزه الجديد كمتوسط ميدان هجومي للمباراة الثانية على التوالي وفاز فريقه كورتري فاز خارج ميدانه بثنائية نظيفة على سانت ترويدن.





رشيد الزيتوني