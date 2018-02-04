عيوننا عليهم.. الصرارفي والصخيري يتألّقان ...

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05 فيفري 2018
واصل اللاعب الشاب بسام الصرارفي تألقه مع فريقه نيس حيث قدم مباراة كبيرة امام تولوز رغم الهزيمة بهدف لصفر ولم يحالفه الحظ في هذه المباراة عندما اصطمت كرته بالعارضة، واكد الصرارفي انه في تطور كبير من مباراة الى اخرى بعد ان الثقة الكبيرة التي منحها له مدربه في الفترة الاخيرة. من جانبه قدم الياس الصخيري مردودا متميزا مع فريقه مونبيليه وكان ثاني افضل لاعب في المباراة بفضل تمريراته الدقيقة والحاسمة التي قادت فريقه للفوز على انجي بهدفين لهدف.
اصابة لمعلول
لم يتمكن المدافع الايسر علي معلول عشية امس من مواصلة اللعب مع فريقه الاهلي المصري حيث غادر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بسبب اصابة عضلية تعرض اليها اثر نهاية الشوط الاول، ومن المنتظر أن يخضع معلول اليوم الاثنين لفحص طبي لتحديد فترة غيابه.
الفرجاني ينتصر وانذار للروج
في البطولة السعودية شاهدنا اول ظهور للفرجاني ساسي مع فريقه النصر ولعب مباراة كاملة ليفوز فريقه على أحد بهدفين لصفر كما لعب عشية امس الحارس أيمن البلبولي اول مباراة له مع نادي الباطن الذي واجه الهلال السعودي، وخاض فخر الدين بن يوسف الدقائق الاخيرة مع فريقه الاتفاق الفائز على الفتح بهدفين لواحد وانضم بن يوسف الى التشكيلة في الدقيقة 86 ليتحصل بعدها بدقيقة على انذار. في المقابل سجل عبد القادر الوسلاتي هدف فريقه الفتح منذ الدقيقة الخامسة. في البطولة البلجيكية تعادل نادي خينت مع ابين بهدف لهدف ولعب ديلان براون كأساسي في محور الدفاع، في حين واصل اللاعب لاري العزوني اللعب في مركزه الجديد كمتوسط ميدان هجومي للمباراة الثانية على التوالي وفاز فريقه كورتري فاز خارج ميدانه بثنائية نظيفة على سانت ترويدن.
واصل اللاعب الشاب بسام الصرارفي تألقه مع فريقه نيس حيث قدم مباراة كبيرة امام تولوز رغم الهزيمة بهدف لصفر ولم يحالفه الحظ في هذه المباراة عندما اصطمت كرته بالعارضة، واكد الصرارفي انه في تطور كبير من مباراة الى اخرى بعد ان الثقة الكبيرة التي منحها له مدربه في الفترة الاخيرة. من جانبه قدم الياس الصخيري مردودا متميزا مع فريقه مونبيليه وكان ثاني افضل لاعب في المباراة بفضل تمريراته الدقيقة والحاسمة التي قادت فريقه للفوز على انجي بهدفين لهدف.
اصابة لمعلول
لم يتمكن المدافع الايسر علي معلول عشية امس من مواصلة اللعب مع فريقه الاهلي المصري حيث غادر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بسبب اصابة عضلية تعرض اليها اثر نهاية الشوط الاول، ومن المنتظر أن يخضع معلول اليوم الاثنين لفحص طبي لتحديد فترة غيابه.
الفرجاني ينتصر وانذار للروج
في البطولة السعودية شاهدنا اول ظهور للفرجاني ساسي مع فريقه النصر ولعب مباراة كاملة ليفوز فريقه على أحد بهدفين لصفر كما لعب عشية امس الحارس أيمن البلبولي اول مباراة له مع نادي الباطن الذي واجه الهلال السعودي، وخاض فخر الدين بن يوسف الدقائق الاخيرة مع فريقه الاتفاق الفائز على الفتح بهدفين لواحد وانضم بن يوسف الى التشكيلة في الدقيقة 86 ليتحصل بعدها بدقيقة على انذار. في المقابل سجل عبد القادر الوسلاتي هدف فريقه الفتح منذ الدقيقة الخامسة. في البطولة البلجيكية تعادل نادي خينت مع ابين بهدف لهدف ولعب ديلان براون كأساسي في محور الدفاع، في حين واصل اللاعب لاري العزوني اللعب في مركزه الجديد كمتوسط ميدان هجومي للمباراة الثانية على التوالي وفاز فريقه كورتري فاز خارج ميدانه بثنائية نظيفة على سانت ترويدن.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018