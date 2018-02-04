نادي هرقلة.. تحسنت النتائج و ازدادت الانتقادات

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05 فيفري 2018
من المفارقات العجيبة في نادي هرقلة أنه في وقت تحسنت فيه نتائج الفريق كثرت الانتقادات سواء للمدرب أو الهيئة وتتلخص انتقادات الشارع الرياضي للهيئة بالخصوص في تخليه عن أغلب اللاعبين الذين صعدوا بالفريق سواء بالتفريط في بعضهم أمثال بديع قيقة وصلاح الكشباطي ووسام الحمزاوي إلى الملعب السوسي وحمدي عبيد الى النفيضة الرياضية زيادة على إهماله لآخرين أمثال وسيم عاشور وحسني عباس الذي توفي في ظروف غامضة ولو احتضنه الفريق لما عرف ذاك المصير.
من المفارقات العجيبة في نادي هرقلة أنه في وقت تحسنت فيه نتائج الفريق كثرت الانتقادات سواء للمدرب أو الهيئة وتتلخص انتقادات الشارع الرياضي للهيئة بالخصوص في تخليه عن أغلب اللاعبين الذين صعدوا بالفريق سواء بالتفريط في بعضهم أمثال بديع قيقة وصلاح الكشباطي ووسام الحمزاوي إلى الملعب السوسي وحمدي عبيد الى النفيضة الرياضية زيادة على إهماله لآخرين أمثال وسيم عاشور وحسني عباس الذي توفي في ظروف غامضة ولو احتضنه الفريق لما عرف ذاك المصير.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018