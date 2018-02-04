كوكب زاوية سوسة .. فريق من حديد ثمرة سياسة التجديد والتشبيب

بدون مبالغة لم يكن يتوقع أحد أن ينقلب وضع كوكب زاوية سوسة بهذه الصورة بعد البداية المتعثرة له في بطولة رابطة سوسة حيث لم يستفق إلا في الجولة الرابعة ومن وقتها لم ينهزم مما جعله يتربع على عرش هذه البطولة.

وتلك نتائج يعود الفضل فيها للإطار الفني المتكون من المدرب هشام الدالي ومساعده رشاد عبد اللاوي ومدرب الحراس الطاهر العياشي والمعد البدني بسام بلحاج عبدالله زد على عودة أبناء الفريق بعد حوالي 3 سنوات من الغياب وهم جوهر خليفة وبشير الهريش ورامي ورأفت وربيع كحلول ورشاد البهلولزد على تدعيم الفريق بعدة عناصر شابة أمثال حمزة وزيد بوزعبية وعمر وشمس الدين ووائل بن هنية .ودون أن ننسى الهيئة المديرة التي ضمت مسؤولين جدد يتقدمه الرئيس زايد خليفة ومعه نديم العياشي وسهيل ووسيم بن نجيمة وحسام قاسم وعزالدين بوعسكر ووجدي قاسم ونجيب عزوز.

محمد الظويهري