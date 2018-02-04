كوكب زاوية سوسة .. فريق من حديد ثمرة سياسة التجديد والتشبيب

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بدون مبالغة لم يكن يتوقع أحد أن ينقلب وضع كوكب زاوية سوسة بهذه الصورة بعد البداية المتعثرة له في بطولة رابطة سوسة حيث لم يستفق إلا في الجولة الرابعة ومن وقتها لم ينهزم مما جعله يتربع على عرش هذه البطولة.
وتلك نتائج يعود الفضل فيها للإطار الفني المتكون من المدرب هشام الدالي ومساعده رشاد عبد اللاوي ومدرب الحراس الطاهر العياشي والمعد البدني بسام بلحاج عبدالله زد على عودة أبناء الفريق بعد حوالي 3 سنوات من الغياب وهم جوهر خليفة وبشير الهريش ورامي ورأفت وربيع كحلول ورشاد البهلولزد على تدعيم الفريق بعدة عناصر شابة أمثال حمزة وزيد بوزعبية وعمر وشمس الدين ووائل بن هنية .ودون أن ننسى الهيئة المديرة التي ضمت مسؤولين جدد يتقدمه الرئيس زايد خليفة ومعه نديم العياشي وسهيل ووسيم بن نجيمة وحسام قاسم وعزالدين بوعسكر ووجدي قاسم ونجيب عزوز.
بدون مبالغة لم يكن يتوقع أحد أن ينقلب وضع كوكب زاوية سوسة بهذه الصورة بعد البداية المتعثرة له في بطولة رابطة سوسة حيث لم يستفق إلا في الجولة الرابعة ومن وقتها لم ينهزم مما جعله يتربع على عرش هذه البطولة.
وتلك نتائج يعود الفضل فيها للإطار الفني المتكون من المدرب هشام الدالي ومساعده رشاد عبد اللاوي ومدرب الحراس الطاهر العياشي والمعد البدني بسام بلحاج عبدالله زد على عودة أبناء الفريق بعد حوالي 3 سنوات من الغياب وهم جوهر خليفة وبشير الهريش ورامي ورأفت وربيع كحلول ورشاد البهلولزد على تدعيم الفريق بعدة عناصر شابة أمثال حمزة وزيد بوزعبية وعمر وشمس الدين ووائل بن هنية .ودون أن ننسى الهيئة المديرة التي ضمت مسؤولين جدد يتقدمه الرئيس زايد خليفة ومعه نديم العياشي وسهيل ووسيم بن نجيمة وحسام قاسم وعزالدين بوعسكر ووجدي قاسم ونجيب عزوز.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018