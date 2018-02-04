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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
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رياضات أخرى
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.

رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.

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الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...
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رياضات أخرى
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.

رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.

المنجي باجي
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...
المزيد >>
الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب
المزيد >>
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...
المزيد >>
كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018 السّاعة 20:02
اعلنت اللجنة المركزية للمسابقات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة ان عملية القرعة الخاصة بالدور ربع...
المزيد >>
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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