الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة

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05 فيفري 2018
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.
رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.
رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018