ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟

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تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟
تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018