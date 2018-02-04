ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟

تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟





جلال العرفاوي