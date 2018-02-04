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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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ملعب منزل بورقيبة بسبب الاجازات... «النخبة» ينسحبون من الكأس
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كرة القدم
ملعب منزل بورقيبة بسبب الاجازات... «النخبة» ينسحبون من الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

حرمت هيئة الملعب الإفريقي شبّان الفريق من خوض المباريات وآخرها أمام ستير جرزونة في سباق الكأس عندما تغيب صنف النخبة على اللقاء المذكور ولم يتحول إلى جرزونة والسبب عدم امتلاك اللاعبين لإجازات. علما انها المرة الثالثة التي يتغيب فيها صنف من أصناف الشبان عن خوض مباريات البطولة أو الكأس وعدم جاهزية الإجازات مردّها ان الهيئة غير قادرة على توفير ما يقارب الثلاثة ألاف دينار (معلوم «الفينيات» التي يتراوح ثمنها من10 د في صنف المدارس الى 20» في صنف النخبة) علما ان عدد الشبان يناهز 200 لاعب وما حصل هو سابقة في تاريخ الجمعية والسؤال المطروح هل عجزت هيئة متكونة من 11 عضوا عن توفير المبلغ المذكور وهل ان كل الجهود منصبة لفائدة فريق الأكابر وحوالي 200 لاعب من الشبان يتم تجاهلهم.من جهة اخرى فان مدرب الأكابر سامي القفصي ألحق لاعب صنف النخبة معتز الشميسي بالفريق الأول وشارك في التربص الإعدادي الذي سبق انطلاق الموسم ثم تخلى عنه بعد شهرين. والآن وقبل نهاية الموسم بثلاث جولات أعاد استدعاؤه وطلب منه التدرب بقاعة لتقوية العضلات لأنه يستحقه في الموسم القادم. وما فعله القفصي هو تلاعب بمشاعر اللاعب الشاب ولذر الرماد على العيون بعد ما فعله مع الشبان او حتى من كانوا أساسين في الموسم الفارط. فمنتصر الشعيبي حوله من مهاجم إلى ظهير أيمن في بداية التحضيرات ثم لفه النسيان بعد ذلك إلى هذا اليوم والبديل هو اللاعب غيث الزريبي الذي قيل انه كان ينشط في الملعب التونسي وبكل أمانة فان هذا اللاعب لا يصلح للنشاط حتى في رابطة جهوية فالمخالفات التي يرتكبها على على دفاع المنافس في اللقاءات التي لعبها تفوق السبع او ثمانية مخالفات. نعود إلى أبناء الملعب الإفريقي اللذين همشهم سامي القفصي والذين كانوا اساسيين في الموسم الفارط لنذكر امين السعيداني وعبد الله البرهومي ومروان النفزي.فهل لهذا المدرب حساسية ضدّ ابناء الملعب الافريقي مقابل منح الأولوية الى اللاعبين القادمين من بنزرت مثل يوسف الايراثني الذي تم تمديد عقده لمدّة موسم آخر علما انه شارك إلى حدّ الآن في مبارتين من أصل 17 لقاء بين بطولة وكأس.

كمال الخياري
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كرة القدم
ملعب منزل بورقيبة بسبب الاجازات... «النخبة» ينسحبون من الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

حرمت هيئة الملعب الإفريقي شبّان الفريق من خوض المباريات وآخرها أمام ستير جرزونة في سباق الكأس عندما تغيب صنف النخبة على اللقاء المذكور ولم يتحول إلى جرزونة والسبب عدم امتلاك اللاعبين لإجازات. علما انها المرة الثالثة التي يتغيب فيها صنف من أصناف الشبان عن خوض مباريات البطولة أو الكأس وعدم جاهزية الإجازات مردّها ان الهيئة غير قادرة على توفير ما يقارب الثلاثة ألاف دينار (معلوم «الفينيات» التي يتراوح ثمنها من10 د في صنف المدارس الى 20» في صنف النخبة) علما ان عدد الشبان يناهز 200 لاعب وما حصل هو سابقة في تاريخ الجمعية والسؤال المطروح هل عجزت هيئة متكونة من 11 عضوا عن توفير المبلغ المذكور وهل ان كل الجهود منصبة لفائدة فريق الأكابر وحوالي 200 لاعب من الشبان يتم تجاهلهم.من جهة اخرى فان مدرب الأكابر سامي القفصي ألحق لاعب صنف النخبة معتز الشميسي بالفريق الأول وشارك في التربص الإعدادي الذي سبق انطلاق الموسم ثم تخلى عنه بعد شهرين. والآن وقبل نهاية الموسم بثلاث جولات أعاد استدعاؤه وطلب منه التدرب بقاعة لتقوية العضلات لأنه يستحقه في الموسم القادم. وما فعله القفصي هو تلاعب بمشاعر اللاعب الشاب ولذر الرماد على العيون بعد ما فعله مع الشبان او حتى من كانوا أساسين في الموسم الفارط. فمنتصر الشعيبي حوله من مهاجم إلى ظهير أيمن في بداية التحضيرات ثم لفه النسيان بعد ذلك إلى هذا اليوم والبديل هو اللاعب غيث الزريبي الذي قيل انه كان ينشط في الملعب التونسي وبكل أمانة فان هذا اللاعب لا يصلح للنشاط حتى في رابطة جهوية فالمخالفات التي يرتكبها على على دفاع المنافس في اللقاءات التي لعبها تفوق السبع او ثمانية مخالفات. نعود إلى أبناء الملعب الإفريقي اللذين همشهم سامي القفصي والذين كانوا اساسيين في الموسم الفارط لنذكر امين السعيداني وعبد الله البرهومي ومروان النفزي.فهل لهذا المدرب حساسية ضدّ ابناء الملعب الافريقي مقابل منح الأولوية الى اللاعبين القادمين من بنزرت مثل يوسف الايراثني الذي تم تمديد عقده لمدّة موسم آخر علما انه شارك إلى حدّ الآن في مبارتين من أصل 17 لقاء بين بطولة وكأس.

كمال الخياري
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