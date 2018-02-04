الجريدة الرياضية بتوزر .. انتدابات بالجملة لانقاذ الفريق

يعتبر الموسم الحالي للجريدة الرياضية من اصعب المواسم لعدة اعتبارات اهمها غياب الدعم المادي الذي كاد يعصف بالفريق لكن بعد قدوم الهيئة الجديدة انطلقت مباشرة في رسم الخطوط العريضة لانقاذ الجريدة حيث اكد ايمن مخلوف نائب الرئيس انه رغم قلة الموارد المالية الا ان الهيئة قامت بانتداب 6 لاعبين في مراكزمختلفة وهم علاء الخميري وازر الغالي ووجدي الدب ومحمدالسايبي وعبدالقادر الجريدي وحمدي القبلاوي واضاف مخلوف ان الاجواء تحسنت بعودة الجماهير لمساندة الجريدة كما طالب السلط الجهوية واصحاب المؤسسات بدعم الفريق هذا وقد حققت الجريدة انتصارا مهما على حساب نادي مكثر وارتفع رصيدها ب17نقطة وابتعدت على مؤخرة الترتيب .

عبدالملك زعلاني