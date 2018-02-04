الجريدة الرياضية بتوزر .. انتدابات بالجملة لانقاذ الفريق

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05 فيفري 2018
يعتبر الموسم الحالي للجريدة الرياضية من اصعب المواسم لعدة اعتبارات اهمها غياب الدعم المادي الذي كاد يعصف بالفريق لكن بعد قدوم الهيئة الجديدة انطلقت مباشرة في رسم الخطوط العريضة لانقاذ الجريدة حيث اكد ايمن مخلوف نائب الرئيس انه رغم قلة الموارد المالية الا ان الهيئة قامت بانتداب 6 لاعبين في مراكزمختلفة وهم علاء الخميري وازر الغالي ووجدي الدب ومحمدالسايبي وعبدالقادر الجريدي وحمدي القبلاوي واضاف مخلوف ان الاجواء تحسنت بعودة الجماهير لمساندة الجريدة كما طالب السلط الجهوية واصحاب المؤسسات بدعم الفريق هذا وقد حققت الجريدة انتصارا مهما على حساب نادي مكثر وارتفع رصيدها ب17نقطة وابتعدت على مؤخرة الترتيب .
يعتبر الموسم الحالي للجريدة الرياضية من اصعب المواسم لعدة اعتبارات اهمها غياب الدعم المادي الذي كاد يعصف بالفريق لكن بعد قدوم الهيئة الجديدة انطلقت مباشرة في رسم الخطوط العريضة لانقاذ الجريدة حيث اكد ايمن مخلوف نائب الرئيس انه رغم قلة الموارد المالية الا ان الهيئة قامت بانتداب 6 لاعبين في مراكزمختلفة وهم علاء الخميري وازر الغالي ووجدي الدب ومحمدالسايبي وعبدالقادر الجريدي وحمدي القبلاوي واضاف مخلوف ان الاجواء تحسنت بعودة الجماهير لمساندة الجريدة كما طالب السلط الجهوية واصحاب المؤسسات بدعم الفريق هذا وقد حققت الجريدة انتصارا مهما على حساب نادي مكثر وارتفع رصيدها ب17نقطة وابتعدت على مؤخرة الترتيب .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018